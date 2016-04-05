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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3394339533963397>
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:49

  otg написав: Кстати я уже рассказывал, что и это не так просто, ибо на дороги давал целевые гранты ЕБРР.


и эти целевые деньги проходили по бюджету который голосовал наш парламент?
пруфы подтверждающие включение сумм ЕБРР в бюджет страны (по каким статьям прошло) и их размер предоставите?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:59

  Faceless написав:
fler написав:Коли вже світло дадуть?
Довго без електрохарчування?

Зранку і до цього часу немає. Вночі теж не було, бо прокинулася від холоду, взяла собі другу ковдру.
Сонячну панель відвезла до Мико, а Bluetti - на роботі залишаю, бо кожного дня туди їду. Сьогодні хотіла дистанційно попрацювати...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Коли вже світло дадуть? Тормозять мені запуск двох проектів((.
І взагалі.. вночі мені було зимно і зараз батареї холодні((.

Електроживлення вимкнули задля безпеки. Ракетна атака може нашкодити енергетиці від перегрузу. Тримайтеся...
alexop
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 12:12

Внутрішній ворог. такий самий страшний і смердючий як і зовнішній!
---

Сформована у 2019 році та друга за чисельністю фракція Верховної Ради “Опозиційна платформа – За життя” припинила своє існування у травні минулого року. Проте станом на зараз більшість її колишніх членів продовжують роботу як народні депутати України та представники 2-х новостворених політичних сил. Крім того, колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної ради України.

https://youcontrol.com.ua/data-research ... amy-opzzh/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 12:38

  alexop написав:
  fler написав:Коли вже світло дадуть? Тормозять мені запуск двох проектів((.
І взагалі.. вночі мені було зимно і зараз батареї холодні((.

Електроживлення вимкнули задля безпеки. Ракетна атака може нашкодити енергетиці від перегрузу. Тримайтеся...

из за отключения запада и центра у нас сегодня не выключали... :roll:
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 12:40

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 12:40

⚡️Танки Leopard 2 з Німеччини прибудуть в Україну в кінці травня, — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

воевать будем фьючерсами...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 12:52

  edvardd написав:⚡️Танки Leopard 2 з Німеччини прибудуть в Україну в кінці травня, — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

воевать будем фьючерсами...

Швидкість тих танків приблизно 400 метрів/год. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:06

  edvardd написав:⚡️Танки Leopard 2 з Німеччини прибудуть в Україну в кінці травня, — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

воевать будем фьючерсами...

уже исправили - до конца марта...
https://www.rbc.ua/rus/news/koli-nimech ... 28556.html
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:из за отключения запада и центра у нас сегодня не выключали... :roll:

В Дніпрі вимкнули насосні на водоканалі, в Одесі також воду і світло.
alexop
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