Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 січ, 2023 10:49
otg написав:
Кстати я уже рассказывал, что и это не так просто, ибо на дороги давал целевые гранты ЕБРР.
и эти целевые деньги проходили по бюджету который голосовал наш парламент?
пруфы подтверждающие включение сумм ЕБРР в бюджет страны (по каким статьям прошло) и их размер предоставите?
mephala
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Додано: Чет 26 січ, 2023 10:59
Faceless написав: fler написав:Коли вже світло дадуть?
Довго без електрохарчування?
Зранку і до цього часу немає. Вночі теж не було, бо прокинулася від холоду, взяла собі другу ковдру.
Сонячну панель відвезла до Мико, а Bluetti - на роботі залишаю, бо кожного дня туди їду. Сьогодні хотіла дистанційно попрацювати...
fler
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Додано: Чет 26 січ, 2023 11:01
fler написав:
Коли вже світло дадуть? Тормозять мені запуск двох проектів((.
І взагалі.. вночі мені було зимно і зараз батареї холодні((.
Електроживлення вимкнули задля безпеки. Ракетна атака може нашкодити енергетиці від перегрузу. Тримайтеся...
alexop
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Додано: Чет 26 січ, 2023 12:12
Внутрішній ворог. такий самий страшний і смердючий як і зовнішній!
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Сформована у 2019 році та друга за чисельністю фракція Верховної Ради “Опозиційна платформа – За життя” припинила своє існування у травні минулого року. Проте станом на зараз більшість її колишніх членів продовжують роботу як народні депутати України та представники 2-х новостворених політичних сил. Крім того, колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної ради України.
https://youcontrol.com.ua/data-research ... amy-opzzh/
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Додано: Чет 26 січ, 2023 12:38
alexop написав: fler написав:
Коли вже світло дадуть? Тормозять мені запуск двох проектів((.
І взагалі.. вночі мені було зимно і зараз батареї холодні((.
Електроживлення вимкнули задля безпеки. Ракетна атака може нашкодити енергетиці від перегрузу. Тримайтеся...
из за отключения запада и центра у нас сегодня не выключали...
edvardd
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Додано: Чет 26 січ, 2023 12:40
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Додано: Чет 26 січ, 2023 12:40
⚡️Танки Leopard 2 з Німеччини прибудуть в Україну в кінці травня, — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
воевать будем фьючерсами...
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:06
edvardd написав:
⚡️Танки Leopard 2 з Німеччини прибудуть в Україну в кінці травня, — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
воевать будем фьючерсами...
уже исправили - до конца марта...
https://www.rbc.ua/rus/news/koli-nimech ... 28556.html
edvardd
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