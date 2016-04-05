andrijk777 написав:Швидкість тих танків приблизно 400 метрів/год.
Питання не в швидкості танків, а в підготовці персоналу та логістики. А також в підготовці самих машин. Класно те, що Німеччина передає танки 2А6, тобто остання модифікація, що є в них на озброєнні. Тим більше західні танки потребуватимуть нової тактики застосування, оскільки в номенклатурі боєприпасів в лкопардів відсутні уламково-фугасні, тобто це виключно техніка для боротьби з бронетехнікою противника і просто замінити радянські танки, які зараз значною мірою використовуються як артилерія переднього краю, вони не зможуть
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 26 січ, 2023 13:22, всього редагувалось 2 разів.
edvardd написав:из за отключения запада и центра у нас сегодня не выключали...
В Дніпрі вимкнули насосні на водоканалі, в Одесі також воду і світло.
у нас такое в прошлые волны было...
47 ракет з 55 збили Сили ППО сьогодні, — головнокомандувач Валерій Залужний (https://t.me/CinCAFU/363) 💬«Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Силами ППО знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей».
andrijk777 написав:А що таке "логістика"? Це і є швидкість переміщення чи ні?
Логістика - це ще й рембати, наявність запчастин і, мабуть, якісне пальне. Я не думаю, що 3 місяці тому планували давати танки. Скоріш за все, до мобілізації в русні та навіть до отримання наслідків цієї мобілізації у вигляді стабілізації фронту, планували обійтися без танків.
andrijk777 написав:Швидкість тих танків приблизно 400 метрів/год.
Питання не в швидкості танків, а в підготовці персоналу та логістики. А також в підготовці самих машин. Класно те, що Німеччина передає танки 2А6, тобто остання модифікація, що є в них на озброєнні.
\\\ Європейці ж усе роблять "по плану".
Я гадаю вони(в першу чергу німці) просто не хочуть давати нам танки і тягнуть резину якнайдовше.
Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть. Под эти планы и дают в том числе и танки.
_hunter написав:Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть. Под эти планы и дают в том числе и танки.
Прекрасно. В 2025 вони тільки почнуть(розширять) виробництво. А коли вони планують закінчення війни? На 2030-ті роки? Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"?
ЗСУ необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення своїм окупантам в Україні.
Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю CNN. За його ловами, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.