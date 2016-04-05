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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3395339633973398>
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Швидкість тих танків приблизно 400 метрів/год.

Питання не в швидкості танків, а в підготовці персоналу та логістики. А також в підготовці самих машин.
Класно те, що Німеччина передає танки 2А6, тобто остання модифікація, що є в них на озброєнні.
Тим більше західні танки потребуватимуть нової тактики застосування, оскільки в номенклатурі боєприпасів в лкопардів відсутні уламково-фугасні, тобто це виключно техніка для боротьби з бронетехнікою противника і просто замінити радянські танки, які зараз значною мірою використовуються як артилерія переднього краю, вони не зможуть
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 26 січ, 2023 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:воевать будем фьючерсами...

Вам смішно... а акції підросли
Рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard, підняло акції провідної оборонної компанії Німеччини Rheinmetall до рекордного рівня.

https://www.unian.ua/economics/finance/postavki-leopard-v-ukrajinu-pidnyali-akciji-providnoji-oboronnoji-kompaniji-nimechchini-v-2-5-razi-12122700.html
alexop
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:14

  alexop написав:
  edvardd написав:из за отключения запада и центра у нас сегодня не выключали... :roll:

В Дніпрі вимкнули насосні на водоканалі, в Одесі також воду і світло.

у нас такое в прошлые волны было...

47 ракет з 55 збили Сили ППО сьогодні, — головнокомандувач Валерій Залужний (https://t.me/CinCAFU/363)
💬«Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Силами ППО знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей».
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:19

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Швидкість тих танків приблизно 400 метрів/год.

Питання не в швидкості танків, а в підготовці персоналу та логістики. А також в підготовці самих машин.
Класно те, що Німеччина передає танки 2А6, тобто остання модифікація, що є в них на озброєнні.

А що таке "логістика"? Це і є швидкість переміщення чи ні?
А щодо підготовки, то чому не почали готувати 2-3 місяці тому? Європейці ж усе роблять "по плану".

Я гадаю вони(в першу чергу німці) просто не хочуть давати нам танки і тягнуть резину якнайдовше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А що таке "логістика"? Це і є швидкість переміщення чи ні?

Логістика - це ще й рембати, наявність запчастин і, мабуть, якісне пальне.
Я не думаю, що 3 місяці тому планували давати танки. Скоріш за все, до мобілізації в русні та навіть до отримання наслідків цієї мобілізації у вигляді стабілізації фронту, планували обійтися без танків.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:42

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Швидкість тих танків приблизно 400 метрів/год.

Питання не в швидкості танків, а в підготовці персоналу та логістики. А також в підготовці самих машин.
Класно те, що Німеччина передає танки 2А6, тобто остання модифікація, що є в них на озброєнні.

\\\ Європейці ж усе роблять "по плану".

Я гадаю вони(в першу чергу німці) просто не хочуть давати нам танки і тягнуть резину якнайдовше.

Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть.
Под эти планы и дают в том числе и танки.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:46

  _hunter написав:Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть.
Под эти планы и дают в том числе и танки.

Прекрасно. В 2025 вони тільки почнуть(розширять) виробництво. А коли вони планують закінчення війни? На 2030-ті роки?
Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"? :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:49

ЗСУ необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення своїм окупантам в Україні.

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю CNN. За його ловами, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.

"Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності", - сказав Скібіцький.
https://www.unian.ua/war/ukrajini-neobh ... 22940.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:05

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть.
Под эти планы и дают в том числе и танки.

Прекрасно. В 2025 вони тільки почнуть(розширять) виробництво. А коли вони планують закінчення війни? На 2030-ті роки?
Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"? :D


Поки що в нас критерій закінчення війни не люди, а звільнення територій:
""Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - сказав Зеленський.

Тим не менш в нас життя людей є пріоритетом:
"При цьому Зеленський зазначив, що збереження життя українців є для нього пріоритетом номер один у несправедливій війні, розв'язаній путінським режимом."
""Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати... На сході вони просуваються вперед і втрачають багато людей. Це просто неймовірне число. Їм на це наплювати. Вони не рахують своїх людей. Це факт. Ми рахуємо їх людей. Але у нас немає точних цифр. З їхнього боку жертв набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони простопродовжують кидають їх, і кидати їх, і кидати їх, і кидати їх", - здивувався Зеленський."
https://www.unian.ua/war/putin-nihto-pe ... 22793.html

В партнерів же цілі:
- переформатування Європи, себе?, світу?
- розуміння рфією, що військовим шляхом цілей вона не досягне
- збереження суверенітету та цілостності України.

Пріоритети партнерів - хз.
Не зтикався з оголошенням.
Може хто підкаже...
Які ж пріоритети при процесі досягненні цілей в наших партнерів?

Хоча чув лише про один -- не допустити збільшення ескалації.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:08

Зображення
На стіні біля будівлі БМР у Бучі помітили графіті італійського художника TVBOY

Митець зобразив маленьку дівчинку, яка закликає до припинення війни.

Під час виконання роботи він використав техніку трафарету.
Схожі роботи з‘явились і в Ірпені на руїнах Будинку культури та стадіону «Чемпіон»
vitaliian
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