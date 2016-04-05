Додано: Чет 26 січ, 2023 14:05

andrijk777 написав: _hunter написав: Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть.

Под эти планы и дают в том числе и танки. Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть.Под эти планы и дают в том числе и танки.

Прекрасно. В 2025 вони тільки почнуть(розширять) виробництво. А коли вони планують закінчення війни? На 2030-ті роки?

Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"? Прекрасно. В 2025 вони тільки почнуть(розширять) виробництво. А коли вони планують закінчення війни? На 2030-ті роки?Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"?

Поки що в нас критерій закінчення війни не люди, а звільнення територій:""Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - сказав Зеленський.Тим не менш в нас життя людей є пріоритетом:"При цьому Зеленський зазначив, що збереження життя українців є для нього пріоритетом номер один у несправедливій війні, розв'язаній путінським режимом."""Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати... На сході вони просуваються вперед і втрачають багато людей. Це просто неймовірне число. Їм на це наплювати. Вони не рахують своїх людей. Це факт. Ми рахуємо їх людей. Але у нас немає точних цифр. З їхнього боку жертв набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони простопродовжують кидають їх, і кидати їх, і кидати їх, і кидати їх", - здивувався Зеленський."В партнерів же цілі:- переформатування Європи, себе?, світу?- розуміння рфією, що військовим шляхом цілей вона не досягне- збереження суверенітету та цілостності України.Пріоритети партнерів - хз.Не зтикався з оголошенням.Може хто підкаже...Які ж пріоритети при процесі досягненні цілей в наших партнерів?Хоча чув лише про один -- не допустити збільшення ескалації.