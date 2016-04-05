andrijk777 написав:Швидкість тих танків приблизно 400 метрів/год.
Питання не в швидкості танків, а в підготовці персоналу та логістики. А також в підготовці самих машин. Класно те, що Німеччина передає танки 2А6, тобто остання модифікація, що є в них на озброєнні. Тим більше західні танки потребуватимуть нової тактики застосування, оскільки в номенклатурі боєприпасів в лкопардів відсутні уламково-фугасні, тобто це виключно техніка для боротьби з бронетехнікою противника і просто замінити радянські танки, які зараз значною мірою використовуються як артилерія переднього краю, вони не зможуть
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 26 січ, 2023 13:22, всього редагувалось 2 разів.
edvardd написав:из за отключения запада и центра у нас сегодня не выключали...
В Дніпрі вимкнули насосні на водоканалі, в Одесі також воду і світло.
у нас такое в прошлые волны было...
47 ракет з 55 збили Сили ППО сьогодні, — головнокомандувач Валерій Залужний (https://t.me/CinCAFU/363) 💬«Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Силами ППО знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей».
andrijk777 написав:А що таке "логістика"? Це і є швидкість переміщення чи ні?
Логістика - це ще й рембати, наявність запчастин і, мабуть, якісне пальне. Я не думаю, що 3 місяці тому планували давати танки. Скоріш за все, до мобілізації в русні та навіть до отримання наслідків цієї мобілізації у вигляді стабілізації фронту, планували обійтися без танків.
andrijk777 написав:Швидкість тих танків приблизно 400 метрів/год.
Питання не в швидкості танків, а в підготовці персоналу та логістики. А також в підготовці самих машин. Класно те, що Німеччина передає танки 2А6, тобто остання модифікація, що є в них на озброєнні.
\\\ Європейці ж усе роблять "по плану".
Я гадаю вони(в першу чергу німці) просто не хочуть давати нам танки і тягнуть резину якнайдовше.
Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть. Под эти планы и дают в том числе и танки.
_hunter написав:Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть. Под эти планы и дают в том числе и танки.
Прекрасно. В 2025 вони тільки почнуть(розширять) виробництво. А коли вони планують закінчення війни? На 2030-ті роки? Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"?
ЗСУ необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення своїм окупантам в Україні.
Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю CNN. За його ловами, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.
_hunter написав:Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть. Под эти планы и дают в том числе и танки.
Прекрасно. В 2025 вони тільки почнуть(розширять) виробництво. А коли вони планують закінчення війни? На 2030-ті роки? Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"?
Поки що в нас критерій закінчення війни не люди, а звільнення територій: ""Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - сказав Зеленський.
Тим не менш в нас життя людей є пріоритетом: "При цьому Зеленський зазначив, що збереження життя українців є для нього пріоритетом номер один у несправедливій війні, розв'язаній путінським режимом." ""Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати... На сході вони просуваються вперед і втрачають багато людей. Це просто неймовірне число. Їм на це наплювати. Вони не рахують своїх людей. Це факт. Ми рахуємо їх людей. Але у нас немає точних цифр. З їхнього боку жертв набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони простопродовжують кидають їх, і кидати їх, і кидати їх, і кидати їх", - здивувався Зеленський." https://www.unian.ua/war/putin-nihto-pe ... 22793.html
В партнерів же цілі: - переформатування Європи, себе?, світу? - розуміння рфією, що військовим шляхом цілей вона не досягне - збереження суверенітету та цілостності України.
Пріоритети партнерів - хз. Не зтикався з оголошенням. Може хто підкаже... Які ж пріоритети при процесі досягненні цілей в наших партнерів?
Хоча чув лише про один -- не допустити збільшення ескалації.