_hunter написав:Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть. Под эти планы и дают в том числе и танки.
\\\ Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"?
Очень сильно сомневаюсь, что это хоть кого-то интересует -- скорее даже наоборот: чем больше женщин (и детей) эвакуируется в Европу -- тем лучше для европейского генофонда...
_hunter написав:Не понял этого "тобто": есть закон, запрещающий вручать повестки похоронным процессиям? -- а вот закон, разрешающий выдавать повестки вообще где угодно -- есть.
В даному випадку є тільки несправедливість.
В інших - порушення закону. Висновок був узагальнений (в контексті попередньої дискусії).
Юристакості давно щось не було, Ви вирішили його підмінити? Він теж любитель будувати своє "нерозуміння" на підставі, що співрозмовник не знає або не бачить елементарних речей. Як Ви зараз - про відсутність закону, який забороняє вручення повісток похоронним процесіям.
А чого так всі бояться тих повісток ? З тих , хто їх отримує реально мобілізують зовсім невелику частину . Ну і взагалі - оці всі сцикуни кончені ? Ті , хто зараз воює - вони що - всі дуже хочуть ? Зовсім ні , але треба ... Було б більше запасних - була б і ротація регулярна .
Востаннє редагувалось Puente в Чет 26 січ, 2023 14:52, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Не понял этого "тобто": есть закон, запрещающий вручать повестки похоронным процессиям? -- а вот закон, разрешающий выдавать повестки вообще где угодно -- есть.
В даному випадку є тільки несправедливість.
В інших - порушення закону. Висновок був узагальнений (в контексті попередньої дискусії).
Юристакості давно щось не було, Ви вирішили його підмінити? Він теж любитель будувати своє "нерозуміння" на підставі, що співрозмовник не знає або не бачить елементарних речей. Як Ви зараз - про відсутність закону, який забороняє вручення повісток похоронним процесіям.
Так Вы сейчас ровно тем же занимаетесь: нет такого понятия "по справедливости" (точнее есть, но оно абсолютно у каждого человека -- свое). У государства любое действие может быть только "по закону". В данном конкретном случае -- так и произошло.
_hunter написав:Не понял этого "тобто": есть закон, запрещающий вручать повестки похоронным процессиям? -- а вот закон, разрешающий выдавать повестки вообще где угодно -- есть.
В даному випадку є тільки несправедливість.
В інших - порушення закону. Висновок був узагальнений (в контексті попередньої дискусії).
Юристакості давно щось не було, Ви вирішили його підмінити? Він теж любитель будувати своє "нерозуміння" на підставі, що співрозмовник не знає або не бачить елементарних речей. Як Ви зараз - про відсутність закону, який забороняє вручення повісток похоронним процесіям.
Так Вы сейчас ровно тем же занимаетесь: нет такого понятия "по справедливости" (точнее есть, но оно абсолютно у каждого человека -- свое). У государства любое действие может быть только "по закону". В данном конкретном случае -- так и произошло.
Обурення виникає і повістки вручають не державі)))))) А отим людям. І саме в них є оте поняття справедливісті.
У відео обурення несправедливістю виникло й овсі у сторонньої особи. У отого військового.
Ви знов! (навіть після попередження!!!) опираєтесь на незнання співрозмовником елементарної речі -- того, що у держави є тільки поняття закону. Гудбай.
detroytred написав:В даному випадку є тільки несправедливість.
В інших - порушення закону. Висновок був узагальнений (в контексті попередньої дискусії).
Юристакості давно щось не було, Ви вирішили його підмінити? Він теж любитель будувати своє "нерозуміння" на підставі, що співрозмовник не знає або не бачить елементарних речей. Як Ви зараз - про відсутність закону, який забороняє вручення повісток похоронним процесіям.
Так Вы сейчас ровно тем же занимаетесь: нет такого понятия "по справедливости" (точнее есть, но оно абсолютно у каждого человека -- свое). У государства любое действие может быть только "по закону". В данном конкретном случае -- так и произошло.
Обурення виникає і повістки вручають не державі)))))) А отим людям. І саме в них є оте поняття справедливісті.
У відео обурення несправедливістю виникло й овсі у сторонньої особи. У отого військового.
Ви знов! (навіть після попередження!!!) опираєтесь на незнання співрозмовником елементарної речі -- того, що у держави є тільки поняття закону. Гудбай.
Ви знов! (навіть після попередження!!!) передергиваете: обурення виникає и просто при получении повестки. И точно так же у любого тылового пэрэсичного є оте поняття справедливісті. Какие овсі виниклы у отого військового -- проблемы отого військового: его Долг -- родину защищать, а не проповеди на тему Философии Гегеля устраивать