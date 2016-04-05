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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3395339633973398
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:19

Була дискусія по повістках

От вважав, що вручення похоронній процесіїї -- це черговий рашофейк, як завжди, левела космічного.

Але ось на ТСН. Наче ж підконтрольне нам джерело.
Військовий звернувся до військкомату на Львівщині і розкритикував через вручення повісток під час похоронної процесії:
https://tsn.ua/video/video-novini/viysk ... esiyi.html

Тобто: тільки законність та справедливість.
Інакше наврядчи буде позитивний результат. Якщо не навіть дуже негативний.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:32

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть.
Под эти планы и дают в том числе и танки.

\\\
Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"? :D

Очень сильно сомневаюсь, что это хоть кого-то интересует -- скорее даже наоборот: чем больше женщин (и детей) эвакуируется в Европу -- тем лучше для европейского генофонда...
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:33

  detroytred написав:От вважав, що вручення похоронній процесіїї -- це черговий рашофейк, як завжди, левела космічного.

Але ось на ТСН. Наче ж підконтрольне нам джерело.
Військовий звернувся до військкомату на Львівщині і розкритикував через вручення повісток під час похоронної процесії:
https://tsn.ua/video/video-novini/viysk ... esiyi.html

Тобто: тільки законність та справедливість.
Інакше наврядчи буде позитивний результат. Якщо не навіть дуже негативний.

Не понял этого "тобто": есть закон, запрещающий вручать повестки похоронным процессиям? :shock:
-- а вот закон, разрешающий выдавать повестки вообще где угодно -- есть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:44

  _hunter написав:Не понял этого "тобто": есть закон, запрещающий вручать повестки похоронным процессиям? :shock:
-- а вот закон, разрешающий выдавать повестки вообще где угодно -- есть.

В даному випадку є тільки несправедливість.

В інших - порушення закону.
Висновок був узагальнений (в контексті попередньої дискусії).

Юристакості давно щось не було, Ви вирішили його підмінити?
Він теж любитель будувати своє "нерозуміння" на підставі, що співрозмовник не знає або не бачить елементарних речей.
Як Ви зараз - про відсутність закону, який забороняє вручення повісток похоронним процесіям.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А чого так всі бояться тих повісток ? З тих , хто їх отримує реально мобілізують зовсім невелику частину . Ну і взагалі - оці всі сцикуни кончені ?
Ті , хто зараз воює - вони що - всі дуже хочуть ? Зовсім ні , але треба ...
Було б більше запасних - була б і ротація регулярна .
Востаннє редагувалось Puente в Чет 26 січ, 2023 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:52

  detroytred написав:
  _hunter написав:Не понял этого "тобто": есть закон, запрещающий вручать повестки похоронным процессиям? :shock:
-- а вот закон, разрешающий выдавать повестки вообще где угодно -- есть.

В даному випадку є тільки несправедливість.

В інших - порушення закону.
Висновок був узагальнений (в контексті попередньої дискусії).

Юристакості давно щось не було, Ви вирішили його підмінити?
Він теж любитель будувати своє "нерозуміння" на підставі, що співрозмовник не знає або не бачить елементарних речей.
Як Ви зараз - про відсутність закону, який забороняє вручення повісток похоронним процесіям.

Так Вы сейчас ровно тем же занимаетесь: нет такого понятия "по справедливости" (точнее есть, но оно абсолютно у каждого человека -- свое). У государства любое действие может быть только "по закону". В данном конкретном случае -- так и произошло.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:05

  sashaqbl написав:Класно те, що Німеччина передає танки 2А6, тобто остання модифікація, що є в них на озброєнні.

Остання - це 2А7
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:10

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Не понял этого "тобто": есть закон, запрещающий вручать повестки похоронным процессиям? :shock:
-- а вот закон, разрешающий выдавать повестки вообще где угодно -- есть.

В даному випадку є тільки несправедливість.

В інших - порушення закону.
Висновок був узагальнений (в контексті попередньої дискусії).

Юристакості давно щось не було, Ви вирішили його підмінити?
Він теж любитель будувати своє "нерозуміння" на підставі, що співрозмовник не знає або не бачить елементарних речей.
Як Ви зараз - про відсутність закону, який забороняє вручення повісток похоронним процесіям.

Так Вы сейчас ровно тем же занимаетесь: нет такого понятия "по справедливости" (точнее есть, но оно абсолютно у каждого человека -- свое). У государства любое действие может быть только "по закону". В данном конкретном случае -- так и произошло.

Обурення виникає і повістки вручають не державі))))))
А отим людям.
І саме в них є оте поняття справедливісті.

У відео обурення несправедливістю виникло й овсі у сторонньої особи. У отого військового.

Ви знов! (навіть після попередження!!!) опираєтесь на незнання співрозмовником елементарної речі -- того, що у держави є тільки поняття закону.
Гудбай.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:16

  detroytred написав:Тим не менш в нас життя людей є пріоритетом

number tree
першу сходинку займає наша перемога. А, ось на другому місці утримання в топі світової уваги української адженди, каже очільник ОП.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:21

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:В даному випадку є тільки несправедливість.

В інших - порушення закону.
Висновок був узагальнений (в контексті попередньої дискусії).

Юристакості давно щось не було, Ви вирішили його підмінити?
Він теж любитель будувати своє "нерозуміння" на підставі, що співрозмовник не знає або не бачить елементарних речей.
Як Ви зараз - про відсутність закону, який забороняє вручення повісток похоронним процесіям.

Так Вы сейчас ровно тем же занимаетесь: нет такого понятия "по справедливости" (точнее есть, но оно абсолютно у каждого человека -- свое). У государства любое действие может быть только "по закону". В данном конкретном случае -- так и произошло.

Обурення виникає і повістки вручають не державі))))))
А отим людям.
І саме в них є оте поняття справедливісті.

У відео обурення несправедливістю виникло й овсі у сторонньої особи. У отого військового.

Ви знов! (навіть після попередження!!!) опираєтесь на незнання співрозмовником елементарної речі -- того, що у держави є тільки поняття закону.
Гудбай.

Ви знов! (навіть після попередження!!!) передергиваете: обурення виникає и просто при получении повестки. И точно так же у любого тылового пэрэсичного є оте поняття справедливісті.
Какие овсі виниклы у отого військового -- проблемы отого військового: его Долг -- родину защищать, а не проповеди на тему Философии Гегеля устраивать :lol:
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