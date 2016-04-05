RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3397339833993400>
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:36

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть.
Под эти планы и дают в том числе и танки.

\\\
Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"? :D

Очень сильно сомневаюсь, что это хоть кого-то интересует -- скорее даже наоборот: чем больше женщин (и детей) эвакуируется в Европу -- тем лучше для европейского генофонда...

Спірне твердження.
Дайте відповідь на таке питання: Чому до війни вони не були зацікавлені в нашому генофонді?
Щось змінилось 24 лютого в нашому генофонді. :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:39

detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:40

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  Puente написав:А чого так всі бояться тих повісток ?

Тому що вони не такі, як Ви.
З іншими поглядами, підходами, пріоритетами.

І уявляете, що боятися, не бажати -- є цілком законно. Не є порушенням.

А "справедливость" куда делась? -- Долг Родине? :lol: Что, когда это удобно -- начинаем за Законом прятаться? :lol:

Там же. На місці.
Тобто де, батальйон Монако і Ко, і прожитковий мінімум, рівень життя і медицини, і т.д. (обов'язки держави).

Про те і мова, що обиватель робить саме так, як саме йому зручно. Хочеться.
І саме держава, якщо саме вона хоче отримати результат, повинна підлаштовуватися під нього.

Звичайно держава має повне право перти просто по існуючому закону.
Але результат-то буде який?

Хоче результат, то треба -- щоб по закону і справедливо (саме з точки зору отого обивателя).
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25977
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:42

  detroytred написав:
  _hunter написав:Ви знов! (навіть після попередження!!!) передергиваете: обурення виникає и просто при получении повестки. И точно так же у любого тылового пэрэсичного є оте поняття справедливісті.
Какие овсі виниклы у отого військового -- проблемы отого військового: его Долг -- родину защищать, а не проповеди на тему Философии Гегеля устраивать :lol:

Підміна предметів.

Мова була про те, що є по факту, а також про те, як треба робити для досягнення позитивного результату, а не про те, як повинна робити держава чи громадяни по закону (це очевидно).

Ви знов тицяєте в очевидне елементарне -- як повинно бути згідно чинного законодавства, а також у факт, що воно не було порушене у тому випадку.
Да, кеп...
Але мова про інше.

Ви знов тицяєте в очевидне субъективное.
Еще раз: отому військовому (скорее всего религиозному -- возможно сильно религиозному) _показалось_, что вручать повестки в процессии -- несправедливо. А ототем "вручателям" (скорее всего не религиозным -- возможно атеистам) _показалось_, что толпа процессии ни чем особо не отличается от толпы под тем же Сильпо.
Как прикажете решать -- кому _показалось_ сильнее? -- философские дебаты устраивать -- так там один вышеупомянутый Гегель только ДВА ТОМА на тему настрочил. А если еще Канта вспомнить... Или лично у detroytred-а нужно разрешение спрашивать? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 7261
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:47

  _hunter написав:Ви знов тицяєте в очевидне субъективное.
Еще раз: отому військовому (скорее всего религиозному -- возможно сильно религиозному) _показалось_, что вручать повестки в процессии -- несправедливо. А ототем "вручателям" (скорее всего не религиозным -- возможно атеистам) _показалось_, что толпа процессии ни чем особо не отличается от толпы под тем же Сильпо.
Как прикажете решать -- кому _показалось_ сильнее? -- философские дебаты устраивать -- так там один вышеупомянутый Гегель только ДВА ТОМА на тему настрочил. А если еще Канта вспомнить... Или лично у detroytred-а нужно разрешение спрашивать? :wink:

Відповідь уже раза два була.

Якщо потрібен результат, то
Вирішувати з точки зору обивателя.
Отієї процесії та отого всл.
Вважають вони, що похоронній процесії вручати -- це вже явно! занадто, то й не вручати.

Якщо Вам треба пояснювати, що це дійсно явно занадто, то ... Я пас)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25977
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:56

  detroytred написав:
  _hunter написав:Ви знов тицяєте в очевидне субъективное.
Еще раз: отому військовому (скорее всего религиозному -- возможно сильно религиозному) _показалось_, что вручать повестки в процессии -- несправедливо. А ототем "вручателям" (скорее всего не религиозным -- возможно атеистам) _показалось_, что толпа процессии ни чем особо не отличается от толпы под тем же Сильпо.
Как прикажете решать -- кому _показалось_ сильнее? -- философские дебаты устраивать -- так там один вышеупомянутый Гегель только ДВА ТОМА на тему настрочил. А если еще Канта вспомнить... Или лично у detroytred-а нужно разрешение спрашивать? :wink:

Відповідь уже раза два була.

Якщо потрібен результат, то
Вирішувати з точки зору обивателя.
Отієї процесії та отого всл.
Вважають вони, що похоронній процесії вручати -- це вже явно! занадто, то й не вручати.

Якщо Вам треба пояснювати, що це дійсно явно занадто, то ... Я пас)))

Так и я вам уже раза два объяснял: с точки зрения обывателя-тыловика -- любые ковровые раздачи повесток -- занадто. Что теперь -- прикажете по вечерам в квартиры не стучаться и облавы по Эпецентрам не устраивать? :lol:

>>> Якщо потрібен результат, то
вы чуть конкретнее выражайтесь чтоли... "результат" -- кому потрібен, какой. Потому как "результат" -- он у все разный. У того патруля, например "результат" -- число выданных повесток. И больше их ничего не волнует.
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 26 січ, 2023 16:00, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 7261
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:58

  andrijk777 написав:Не важливо хто переможе
так их народ спросит политиков, а зачем мы давали Украине столько помощи, если она проиграла?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16509
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:01

  andrijk777 написав:detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).

Якщо рашка переможе - як Європа сподівається з нею співіснувати після проголошених нею санкцій, трибуналів тощо?
Starikan
2
 
Повідомлень: 19099
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:03

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Не важливо хто переможе
так их народ спросит политиков, а зачем мы давали Украине столько помощи, если она проиграла?

Ха! -- тоже мне бином Ньютона: "Украина с нашей помощью обескровила Саурона. И сейчас наши победоносные войска без потерь среди Европейского Населения добивают орков и занимают контрольные точки в Мордоре". :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7261
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:05

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).

Якщо рашка переможе - як Європа сподівається з нею співіснувати після проголошених нею санкцій, трибуналів тощо?

Двоекратное Ха! -- еще один бином Ньютона: после WW I/II как-то справились же :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7261
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3397339833993400>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111493
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4699
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (355)
26.01.2023 16:49
Ринок ОВДП (3784)
26.01.2023 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.