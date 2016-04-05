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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:36
_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Именно: все "по плану". Штаты, например, уже анонсировали планы расширения своих военных производств для Украины на 2025. Немцы -- не анонсировали, но что-то подобное у них точно есть.
Под эти планы и дают в том числе и танки.
\\\
Цікаво знати скільки українців має залишитись до кінця війни "по їх планах"?
Очень сильно сомневаюсь, что это хоть кого-то интересует -- скорее даже наоборот: чем больше женщин (и детей) эвакуируется в Европу -- тем лучше для европейского генофонда...
Спірне твердження.
Дайте відповідь на таке питання: Чому до війни вони не були зацікавлені в нашому генофонді?
Щось змінилось 24 лютого в нашому генофонді.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:39
detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:40
_hunter написав: detroytred написав: Puente написав:
А чого так всі бояться тих повісток ?
Тому що вони не такі, як Ви.
З іншими поглядами, підходами, пріоритетами.
І уявляете, що боятися, не бажати -- є цілком законно. Не є порушенням.
А "справедливость" куда делась? -- Долг Родине?
Что, когда это удобно -- начинаем за Законом прятаться?
Там же. На місці.
Тобто де, батальйон Монако і Ко, і прожитковий мінімум, рівень життя і медицини, і т.д. (обов'язки держави).
Про те і мова, що обиватель робить саме так, як саме йому зручно. Хочеться.
І саме держава, якщо саме вона хоче отримати результат, повинна підлаштовуватися під нього.
Звичайно держава має повне право перти просто по існуючому закону.
Але результат-то буде який?
Хоче результат, то треба -- щоб по закону і справедливо (саме з точки зору отого обивателя).
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:42
detroytred написав: _hunter написав:
Ви знов! (навіть після попередження!!!) передергиваете: обурення виникає и просто при получении повестки. И точно так же у любого тылового пэрэсичного є оте поняття справедливісті.
Какие овсі виниклы у отого військового -- проблемы отого військового: его Долг -- родину защищать, а не проповеди на тему Философии Гегеля устраивать
Підміна предметів.
Мова була про те, що є по факту, а також про те, як треба робити для досягнення позитивного результату, а не про те, як повинна робити держава чи громадяни по закону (це очевидно).
Ви знов тицяєте в очевидне елементарне -- як повинно бути згідно чинного законодавства, а також у факт, що воно не було порушене у тому випадку.
Да, кеп...
Але мова про інше.
Ви знов тицяєте в очевидне субъективное.
Еще раз: отому військовому (скорее всего религиозному -- возможно сильно религиозному) _показалось_, что вручать повестки в процессии -- несправедливо. А ототем "вручателям" (скорее всего не религиозным -- возможно атеистам) _показалось_, что толпа процессии ни чем особо не отличается от толпы под тем же Сильпо.
Как прикажете решать -- кому _показалось_ сильнее? -- философские дебаты устраивать -- так там один вышеупомянутый Гегель только ДВА ТОМА на тему настрочил. А если еще Канта вспомнить... Или лично у detroytred
-а нужно разрешение спрашивать?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:47
_hunter написав:
Ви знов тицяєте в очевидне субъективное.
Еще раз: отому військовому (скорее всего религиозному -- возможно сильно религиозному) _показалось_, что вручать повестки в процессии -- несправедливо. А ототем "вручателям" (скорее всего не религиозным -- возможно атеистам) _показалось_, что толпа процессии ни чем особо не отличается от толпы под тем же Сильпо.
Как прикажете решать -- кому _показалось_ сильнее? -- философские дебаты устраивать -- так там один вышеупомянутый Гегель только ДВА ТОМА на тему настрочил. А если еще Канта вспомнить... Или лично у detroytred
-а нужно разрешение спрашивать?
Відповідь уже раза два була.
Якщо потрібен результат, то
Вирішувати з точки зору обивателя.
Отієї процесії та отого всл.
Вважають вони, що похоронній процесії вручати -- це вже явно! занадто, то й не вручати.
Якщо Вам треба пояснювати, що це дійсно явно занадто, то ... Я пас)))
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:56
detroytred написав: _hunter написав:
Ви знов тицяєте в очевидне субъективное.
Еще раз: отому військовому (скорее всего религиозному -- возможно сильно религиозному) _показалось_, что вручать повестки в процессии -- несправедливо. А ототем "вручателям" (скорее всего не религиозным -- возможно атеистам) _показалось_, что толпа процессии ни чем особо не отличается от толпы под тем же Сильпо.
Как прикажете решать -- кому _показалось_ сильнее? -- философские дебаты устраивать -- так там один вышеупомянутый Гегель только ДВА ТОМА на тему настрочил. А если еще Канта вспомнить... Или лично у detroytred
-а нужно разрешение спрашивать?
Відповідь уже раза два була.
Якщо потрібен результат, то
Вирішувати з точки зору обивателя.
Отієї процесії та отого всл.
Вважають вони, що похоронній процесії вручати -- це вже явно! занадто, то й не вручати.
Якщо Вам треба пояснювати, що це дійсно явно занадто, то ... Я пас)))
Так и я вам уже раза два объяснял: с точки зрения обывателя-тыловика -- любые ковровые раздачи повесток -- занадто. Что теперь -- прикажете по вечерам в квартиры не стучаться и облавы по Эпецентрам не устраивать?
>>> Якщо потрібен результат, то
вы чуть конкретнее выражайтесь чтоли... "результат" -- кому потрібен, какой. Потому как "результат" -- он у все разный. У того патруля, например "результат" -- число выданных повесток. И больше их ничего не волнует.
Востаннє редагувалось _hunter
в Чет 26 січ, 2023 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:58
andrijk777 написав:
Не важливо хто переможе
так их народ спросит политиков, а зачем мы давали Украине столько помощи, если она проиграла?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:01
andrijk777 написав:detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе
.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).
Якщо рашка переможе - як Європа сподівається з нею співіснувати після проголошених нею санкцій, трибуналів тощо?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:03
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Не важливо хто переможе
так их народ спросит политиков, а зачем мы давали Украине столько помощи, если она проиграла?
Ха! -- тоже мне бином Ньютона: "Украина с нашей помощью обескровила Саурона. И сейчас наши победоносные войска без потерь среди Европейского Населения добивают орков и занимают контрольные точки в Мордоре".
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:05
Starikan написав: andrijk777 написав:detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе
.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).
Якщо рашка переможе - як Європа сподівається з нею співіснувати після проголошених нею санкцій, трибуналів тощо?
Двоекратное Ха! -- еще один бином Ньютона: после WW I/II как-то справились же
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