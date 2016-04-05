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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:22
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:24
А що таке законність і справедливість?І
А що таке
законність і справедливість?
І як вони пересікаються з
Здоровий глузд і ефективність?
Спробуємо розглянути реальну ситуацію...
Пять обленерго були оштрафовані за недотримання графіків відключень
Ця новина вже пятий день в ефірі на всіх каналах...
Обленерго оштрафовані по 85000 грн
їх керівники по 1700 грн...
Чи законно це - так
Чи справедливо - з точки зору переважної більшості населення-так
А насправді?
Перше - здурі відволікли увагу населення з реальних винуватців енергетичних негараздів(ракетні удари) і перекинули на придуманих(обленерго і їх керівники)
Друге - висікли населення через штрафи Обленерго...адже 85000 грн це гроші отримані з населення за електроенергію...і і що виходить? тих кому й так недодали - тих ще й змусили оплатити 85000 грн?
Третє - ну ніби адмінштраф з керівника ...але ж були створені цілі групи, які за рахунок платників податків, їздили по областях і виясняли де кому недодали , а де кому передали...
І повірте недодали/передали - там реально вини енергетиків немає.
Адже головне щоб не впала енергосистема...і якщо під час титанічних зусиль по утриманню енергосистеми , по якійсь причині комусь пізніше ввімкнули ніж було визначено документами - то це фігня...
То як
Справедливість/законність - головне
Чи все таки виживання Держави більше залежить від Здорового Глузду..а не паперових вказівок.
ПС
Волонтери це чудово довели
Той самий Марченко в Миколаєві, чи Кривоніс в Києві - порушили все і вся..але завдання виконали.
ППС
Станом на сьогодні у нас найстійкіша енергосистема у світі...адже тияча працюючих генераторів в будь-якому місті - завжди заживить найнеобхідніше...
А в москаликів точно ракет не вистарчить бити по кожному генератору..
Щеб нашим айтішникам трошки піднапрягтись і створити плати узгодження синусоїди(фаз) від різних генераторів..тоді нам точно сам чорт не страшний.
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:35
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:51
Колю котлету турнули из СН
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