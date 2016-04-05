RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3398339934003401>
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:24

А що таке законність і справедливість?І

  detroytred написав:Тобто: тільки законність та справедливість.
Інакше наврядчи буде позитивний результат. Якщо не навіть дуже негативний.
  detroytred написав:Обурення виникає і повістки вручають не державі))))))
А отим людям.
І саме в них є оте поняття справедливісті.
А що таке
законність і справедливість?
І як вони пересікаються з
Здоровий глузд і ефективність?

Спробуємо розглянути реальну ситуацію...
Пять обленерго були оштрафовані за недотримання графіків відключень
Ця новина вже пятий день в ефірі на всіх каналах...
Обленерго оштрафовані по 85000 грн
їх керівники по 1700 грн...
Чи законно це - так
Чи справедливо - з точки зору переважної більшості населення-так

А насправді?
Перше - здурі відволікли увагу населення з реальних винуватців енергетичних негараздів(ракетні удари) і перекинули на придуманих(обленерго і їх керівники)
Друге - висікли населення через штрафи Обленерго...адже 85000 грн це гроші отримані з населення за електроенергію...і і що виходить? тих кому й так недодали - тих ще й змусили оплатити 85000 грн?
Третє - ну ніби адмінштраф з керівника ...але ж були створені цілі групи, які за рахунок платників податків, їздили по областях і виясняли де кому недодали , а де кому передали...
І повірте недодали/передали - там реально вини енергетиків немає.
Адже головне щоб не впала енергосистема...і якщо під час титанічних зусиль по утриманню енергосистеми , по якійсь причині комусь пізніше ввімкнули ніж було визначено документами - то це фігня...

То як
Справедливість/законність - головне
Чи все таки виживання Держави більше залежить від Здорового Глузду..а не паперових вказівок.
ПС
Волонтери це чудово довели
Той самий Марченко в Миколаєві, чи Кривоніс в Києві - порушили все і вся..але завдання виконали.

ППС
Станом на сьогодні у нас найстійкіша енергосистема у світі...адже тияча працюючих генераторів в будь-якому місті - завжди заживить найнеобхідніше...
А в москаликів точно ракет не вистарчить бити по кожному генератору..
Щеб нашим айтішникам трошки піднапрягтись і створити плати узгодження синусоїди(фаз) від різних генераторів..тоді нам точно сам чорт не страшний.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26099
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:35

Обеспечат светом 1 миллион квартир — Турция поставит Украине плавучие электростанции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Утверждается, что плавучие станции хотят расположить в портах Румынии и Молдовы, а затем транспортировать электричество через сети упомянутых стран. На данный момент ведутся переговоры с Бухарестом и Кишиневом насчет реализации этого сценария.

Плавучие электростанции общей мощностью 500 мегаватт начнут оперативно вырабатывать электричество для нужд Украины после завершения всех переговоров.

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:51

Колю котлету турнули из СН

‼Колю Тищенко официально исключили из партии «Слуга Народа», - глава партии Шуляк
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Третє - ну ніби адмінштраф з керівника ...але ж були створені цілі групи, які за рахунок платників податків, їздили по областях і виясняли де кому недодали , а де кому передали...

Ну спірне твердження.
З понеділка на Львівську обл. знизили ліміти через заміри споживання в інших областях.
В результаті було перевищення лімітів, як наслідок - графіки відключень не діють.
Що роблять люди зі здоровим глуздом в такій ситуації: після відключення червоної групи, відключають білу, якщо цього недостатньо, відключають ще частину зеленої, і кожні 4 години переключають.
Що робить ЛОЕ: від фонаря відключає з різних груп, і нічого не міняє до вечора, коли знизилось енергоспоживання і, відповідно виросли ліміти.
І не треба тут про ремонтні роботи - це трошки різні люди займаються.
Тут реально розгільдяйство окремих осіб, які б мали нести за це відповідальність, і далеко не в розмірі 1700 грн.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 17:10

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).

Якщо рашка переможе - як Європа сподівається з нею співіснувати після проголошених нею санкцій, трибуналів тощо?

На сьогодні Європа вважає що переможе(не програє) Україна. Дякуючи в першу чергу нашим воїнам.
Але навіть якщо рашка переможе, повірте Європа буде прекрасно з нею спілкуватись. Звичайно без усяких трибуналів, тому що переможців не судять.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4377
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 17:19

  _hunter написав:Ви знов! (навіть після попередження!!!) передергиваете: обурення виникає и просто при получении повестки. И точно так же у любого тылового пэрэсичного є оте поняття справедливісті.
Какие овсі виниклы у отого військового -- проблемы отого військового: его Долг -- родину защищать, а не проповеди на тему Философии Гегеля устраивать :lol:


Зачекайте, ви начеб то збиралися ще у жовтні звалювати "в країни де життя налагоджене", потім вас довго не було в цій темі на форумі, а тепер ви розказуєте про обов'язок пересічних батьківщину захищати за будь яких умов, коли самі знаходитесь за її межами??? :shock:

  _hunter написав:
  drevlyanin написав:А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?

Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться :oops:


Пробачте, але тут вже й так забагато полум'яних "закордонних патріотів" котрі при нагоді нас навчають "батьківщину любити": Ейр, Хомякоід, Бігор...
drevlyanin
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 01.04.20
Подякував: 444 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 17:28

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 17:28

  drevlyanin написав:
  _hunter написав:Ви знов! (навіть після попередження!!!) передергиваете: обурення виникає и просто при получении повестки. И точно так же у любого тылового пэрэсичного є оте поняття справедливісті.
Какие овсі виниклы у отого військового -- проблемы отого військового: его Долг -- родину защищать, а не проповеди на тему Философии Гегеля устраивать :lol:


Зачекайте, \\\ а тепер ви розказуєте про обов'язок пересічних батьківщину захищати за будь яких умов, коли самі знаходитесь за її межами??? :shock:
\\\

Вы снова делаете "плавный переход" не по теме: каким образом мое местоположение изменяет обязанности вполне конкретного військового? :shock: -- 10ку за невыполнение боевого приказа это не скостит, если что...
Зачекайте, но и вы, как я понимаю, не в мундире -- чтобы мне что-то "предъявлять" пытаться?..
_hunter
 
Повідомлень: 7262
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 17:32

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 18:24

  _hunter написав:Вы снова делаете "плавный переход" не по теме: каким образом мое местоположение изменяет обязанности вполне конкретного військового? :shock: -- 10ку за невыполнение боевого приказа это не скостит, если что...
Зачекайте, но и вы, как я понимаю, не в мундире -- чтобы мне что-то "предъявлять" пытаться?..


Які в біса предьяви? А місцезнаходження багато чого пояснює-поки більшість тих, хто в Україні,
щось таки роблять для перемоги: воюють, волонтерять, працюють над життєзабезпеченням країни чи
виробляють щось корисне, лікують поранених або навіть просто сьогодні "сидять у резерві" а завтра цілком можливо будуть призвані до війська, "закордонні патріоти" тільки повчають нас грішних як все має бути влаштовано в країні, котру вони свідомо покинули в найтяжчу хвилину.
І як на таке ми маємо реагувати?
Особисто мені було б соромно щось подібне писати з-за кордону. Виїхали, рахуєте що Україна обійдеться без вас і ви тут нікому нічого не винні, то вже будуйте там своє життя, ми ж вас не повчаємо та не ганьбимо, а чому ви вважаєте припустимим те робити? :oops:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 01.04.20
Подякував: 444 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3398339934003401>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111505
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4699
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3785)
26.01.2023 18:17
Айбокс Банк (155)
26.01.2023 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.