|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:24
detroytred написав:
Тобто: тільки законність та справедливість.
Інакше наврядчи буде позитивний результат. Якщо не навіть дуже негативний.
detroytred написав:
Обурення виникає і повістки вручають не державі))))))
А отим людям.
І саме в них є оте поняття справедливісті.
А що таке законність і справедливість?
І як вони пересікаються з Здоровий глузд і ефективність?
Спробуємо розглянути реальну ситуацію...Пять обленерго були оштрафовані за недотримання графіків відключень
Ця новина вже пятий день в ефірі на всіх каналах...
Обленерго оштрафовані по 85000 грн
їх керівники по 1700 грн...
Чи законно це - так
Чи справедливо - з точки зору переважної більшості населення-так
А насправді?
Перше - здурі відволікли увагу населення з реальних винуватців енергетичних негараздів(ракетні удари) і перекинули на придуманих(обленерго і їх керівники)
Друге - висікли населення через штрафи Обленерго...адже 85000 грн це гроші отримані з населення за електроенергію...і і що виходить? тих кому й так недодали - тих ще й змусили оплатити 85000 грн?
Третє - ну ніби адмінштраф з керівника ...але ж були створені цілі групи, які за рахунок платників податків, їздили по областях і виясняли де кому недодали , а де кому передали...
І повірте недодали/передали - там реально вини енергетиків немає.
Адже головне щоб не впала енергосистема...і якщо під час титанічних зусиль по утриманню енергосистеми , по якійсь причині комусь пізніше ввімкнули ніж було визначено документами - то це фігня...
То як
Справедливість/законність - головне
Чи все таки виживання Держави більше залежить від Здорового Глузду..а не паперових вказівок.
ПС
Волонтери це чудово довели
Той самий Марченко в Миколаєві, чи Кривоніс в Києві - порушили все і вся..але завдання виконали.
ППС
Станом на сьогодні у нас найстійкіша енергосистема у світі...адже тияча працюючих генераторів в будь-якому місті - завжди заживить найнеобхідніше...
А в москаликів точно ракет не вистарчить бити по кожному генератору..
Щеб нашим айтішникам трошки піднапрягтись і створити плати узгодження синусоїди(фаз) від різних генераторів..тоді нам точно сам чорт не страшний.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26099
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 2916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:35
Обеспечат светом 1 миллион квартир — Турция поставит Украине плавучие электростанции. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Утверждается, что плавучие станции хотят расположить в портах Румынии и Молдовы, а затем транспортировать электричество через сети упомянутых стран. На данный момент ведутся переговоры с Бухарестом и Кишиневом насчет реализации этого сценария.
Плавучие электростанции общей мощностью 500 мегаватт начнут оперативно вырабатывать электричество для нужд Украины после завершения всех переговоров.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16510
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2974 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:51
‼Колю Тищенко официально исключили из партии «Слуга Народа», - глава партии Шуляк
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16510
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2974 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 17:02
budivelnik написав:
Третє - ну ніби адмінштраф з керівника ...але ж були створені цілі групи, які за рахунок платників податків, їздили по областях і виясняли де кому недодали , а де кому передали...
Ну спірне твердження.
З понеділка на Львівську обл. знизили ліміти через заміри споживання в інших областях.
В результаті було перевищення лімітів, як наслідок - графіки відключень не діють.
Що роблять люди зі здоровим глуздом в такій ситуації: після відключення червоної групи, відключають білу, якщо цього недостатньо, відключають ще частину зеленої, і кожні 4 години переключають.
Що робить ЛОЕ: від фонаря відключає з різних груп, і нічого не міняє до вечора, коли знизилось енергоспоживання і, відповідно виросли ліміти.
І не треба тут про ремонтні роботи - це трошки різні люди займаються.
Тут реально розгільдяйство окремих осіб, які б мали нести за це відповідальність, і далеко не в розмірі 1700 грн.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 17:10
Starikan написав: andrijk777 написав:detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе
.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).
Якщо рашка переможе - як Європа сподівається з нею співіснувати після проголошених нею санкцій, трибуналів тощо?
На сьогодні Європа вважає що переможе(не програє) Україна. Дякуючи в першу чергу нашим воїнам.
Але навіть якщо рашка переможе, повірте Європа буде прекрасно з нею спілкуватись. Звичайно без усяких трибуналів, тому що переможців не судять.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4377
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 17:19
_hunter написав:
Ви знов! (навіть після попередження!!!) передергиваете: обурення виникає и просто при получении повестки. И точно так же у любого тылового пэрэсичного є оте поняття справедливісті.
Какие овсі виниклы у отого військового -- проблемы отого військового: его Долг -- родину защищать, а не проповеди на тему Философии Гегеля устраивать
Зачекайте, ви начеб то збиралися ще у жовтні звалювати "в країни де життя налагоджене", потім вас довго не було в цій темі на форумі, а тепер ви розказуєте про обов'язок пересічних батьківщину захищати за будь яких умов, коли самі знаходитесь за її межами???
_hunter написав: drevlyanin написав:
А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?
Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться
Пробачте, але тут вже й так забагато полум'яних "закордонних патріотів" котрі при нагоді нас навчають "батьківщину любити": Ейр, Хомякоід, Бігор...
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1187
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 17:28
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16510
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2974 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 17:28
drevlyanin написав: _hunter написав:
Ви знов! (навіть після попередження!!!) передергиваете: обурення виникає и просто при получении повестки. И точно так же у любого тылового пэрэсичного є оте поняття справедливісті.
Какие овсі виниклы у отого військового -- проблемы отого військового: его Долг -- родину защищать, а не проповеди на тему Философии Гегеля устраивать
Зачекайте, \\\ а тепер ви розказуєте про обов'язок пересічних батьківщину захищати за будь яких умов, коли самі знаходитесь за її межами???
\\\
Вы снова делаете "плавный переход" не по теме: каким образом мое местоположение изменяет обязанности вполне конкретного військового?
-- 10ку за невыполнение боевого приказа это не скостит, если что...
Зачекайте, но и вы, как я понимаю, не в мундире -- чтобы мне что-то "предъявлять" пытаться?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7262
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 26 січ, 2023 17:32
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16510
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2974 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 18:24
_hunter написав:
Вы снова делаете "плавный переход" не по теме: каким образом мое местоположение изменяет обязанности вполне конкретного військового?
-- 10ку за невыполнение боевого приказа это не скостит, если что...
Зачекайте, но и вы, как я понимаю, не в мундире -- чтобы мне что-то "предъявлять" пытаться?..
Які в біса предьяви? А місцезнаходження багато чого пояснює-поки більшість тих, хто в Україні,
щось таки роблять для перемоги: воюють, волонтерять, працюють над життєзабезпеченням країни чи
виробляють щось корисне, лікують поранених або навіть просто сьогодні "сидять у резерві" а завтра цілком можливо будуть призвані до війська, "закордонні патріоти" тільки повчають нас грішних як все має бути влаштовано в країні, котру вони свідомо покинули в найтяжчу хвилину.
І як на таке ми маємо реагувати?
Особисто мені було б соромно щось подібне писати з-за кордону. Виїхали, рахуєте що Україна обійдеться без вас і ви тут нікому нічого не винні, то вже будуйте там своє життя, ми ж вас не повчаємо та не ганьбимо, а чому ви вважаєте припустимим те робити?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1187
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|111505
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|479333
|
|
|1
|4699
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|