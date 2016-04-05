Додано: Чет 26 січ, 2023 16:24

detroytred написав: Тобто: тільки законність та справедливість.

Інакше наврядчи буде позитивний результат. Якщо не навіть дуже негативний. Тобто: тільки законність та справедливість.Інакше наврядчи буде позитивний результат. Якщо не навіть дуже негативний.

detroytred написав: Обурення виникає і повістки вручають не державі))))))

А отим людям.

І саме в них є оте поняття справедливісті. Обурення виникає і повістки вручають не державі))))))А отим людям.І саме в них є оте поняття справедливісті.

А що такеІ як вони пересікаються зСпробуємо розглянути реальну ситуацію...Пять обленерго були оштрафовані за недотримання графіків відключеньЦя новина вже пятий день в ефірі на всіх каналах...Обленерго оштрафовані по 85000 грнїх керівники по 1700 грн...Чи законно це - такЧи справедливо - з точки зору переважної більшості населення-такА насправді?Перше - здурі відволікли увагу населення з реальних винуватців енергетичних негараздів(ракетні удари) і перекинули на придуманих(обленерго і їх керівники)Друге - висікли населення через штрафи Обленерго...адже 85000 грн це гроші отримані з населення за електроенергію...і і що виходить? тих кому й так недодали - тих ще й змусили оплатити 85000 грн?Третє - ну ніби адмінштраф з керівника ...але ж були створені цілі групи, які за рахунок платників податків, їздили по областях і виясняли де кому недодали , а де кому передали...І повірте недодали/передали - там реально вини енергетиків немає.Адже головне щоб не впала енергосистема...і якщо під час титанічних зусиль по утриманню енергосистеми , по якійсь причині комусь пізніше ввімкнули ніж було визначено документами - то це фігня...То якСправедливість/законність - головнеЧи все таки виживання Держави більше залежить від Здорового Глузду..а не паперових вказівок.ПСВолонтери це чудово довелиТой самий Марченко в Миколаєві, чи Кривоніс в Києві - порушили все і вся..але завдання виконали.ППССтаном на сьогодні у нас найстійкіша енергосистема у світі...адже тияча працюючих генераторів в будь-якому місті - завжди заживить найнеобхідніше...А в москаликів точно ракет не вистарчить бити по кожному генератору..Щеб нашим айтішникам трошки піднапрягтись і створити плати узгодження синусоїди(фаз) від різних генераторів..тоді нам точно сам чорт не страшний.