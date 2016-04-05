_hunter написав:Ви знов тицяєте в очевидне субъективное. Еще раз: отому військовому (скорее всего религиозному -- возможно сильно религиозному) _показалось_, что вручать повестки в процессии -- несправедливо. А ототем "вручателям" (скорее всего не религиозным -- возможно атеистам) _показалось_, что толпа процессии ни чем особо не отличается от толпы под тем же Сильпо. Как прикажете решать -- кому _показалось_ сильнее? -- философские дебаты устраивать -- так там один вышеупомянутый Гегель только ДВА ТОМА на тему настрочил. А если еще Канта вспомнить... Или лично у detroytred-а нужно разрешение спрашивать?
Відповідь уже раза два була.
Якщо потрібен результат, то Вирішувати з точки зору обивателя. Отієї процесії та отого всл. Вважають вони, що похоронній процесії вручати -- це вже явно! занадто, то й не вручати.
Якщо Вам треба пояснювати, що це дійсно явно занадто, то ... Я пас)))
Так и я вам уже раза два объяснял: с точки зрения обывателя-тыловика -- любые ковровые раздачи повесток -- занадто. Что теперь -- прикажете по вечерам в квартиры не стучаться и облавы по Эпецентрам не устраивать?
>>> Якщо потрібен результат, то вы чуть конкретнее выражайтесь чтоли... "результат" -- кому потрібен, какой. Потому как "результат" -- он у все разный. У того патруля, например "результат" -- число выданных повесток. И больше их ничего не волнует.
Вы лихо уравняли выдачу повесток в Эпицентре или по домам с выдачей на похоронной процессии. Не видите или игнорируете разницу -- тогда какой разговор?!
Теперь ещё и демагогию о результате хотите развести)) Естественно, речь о конечном результате -- пополнении ЗСУ количественно и качественно более менее мотивированными обывателями. Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться. Теперь необходимо эффективно привлечь ресурс из остальных - из обывателей.
То что военкомы сработали на собственный результат, раздав именно похоронной процессии - это вновь очевидно. Также, как и негатив такого подхода для конечного результата. О котором речь.
detroytred написав:Тобто: тільки законність та справедливість. Інакше наврядчи буде позитивний результат. Якщо не навіть дуже негативний.
detroytred написав:Обурення виникає і повістки вручають не державі)))))) А отим людям. І саме в них є оте поняття справедливісті.
А що таке законність і справедливість? І як вони пересікаються з Здоровий глузд і ефективність?
Спробуємо розглянути реальну ситуацію... Пять обленерго були оштрафовані за недотримання графіків відключень Ця новина вже пятий день в ефірі на всіх каналах... Обленерго оштрафовані по 85000 грн їх керівники по 1700 грн... Чи законно це - так Чи справедливо - з точки зору переважної більшості населення-так
А насправді? Перше - здурі відволікли увагу населення з реальних винуватців енергетичних негараздів(ракетні удари) і перекинули на придуманих(обленерго і їх керівники) Друге - висікли населення через штрафи Обленерго...адже 85000 грн це гроші отримані з населення за електроенергію...і і що виходить? тих кому й так недодали - тих ще й змусили оплатити 85000 грн? Третє - ну ніби адмінштраф з керівника ...але ж були створені цілі групи, які за рахунок платників податків, їздили по областях і виясняли де кому недодали , а де кому передали... І повірте недодали/передали - там реально вини енергетиків немає. Адже головне щоб не впала енергосистема...і якщо під час титанічних зусиль по утриманню енергосистеми , по якійсь причині комусь пізніше ввімкнули ніж було визначено документами - то це фігня...
То як Справедливість/законність - головне Чи все таки виживання Держави більше залежить від Здорового Глузду..а не паперових вказівок. ПС Волонтери це чудово довели Той самий Марченко в Миколаєві, чи Кривоніс в Києві - порушили все і вся..але завдання виконали.
ППС Станом на сьогодні у нас найстійкіша енергосистема у світі...адже тияча працюючих генераторів в будь-якому місті - завжди заживить найнеобхідніше... А в москаликів точно ракет не вистарчить бити по кожному генератору.. Щеб нашим айтішникам трошки піднапрягтись і створити плати узгодження синусоїди(фаз) від різних генераторів..тоді нам точно сам чорт не страшний.
Интерполяция абсолютно неуместна. Ни с Кривоносом, ни с энергетикой.
Ну а о выживании пока речь и близко не идёт))) За окошко гляньте: рынок, рыночные отношения, кафе-бары-клубы, гроши на вкладах под проценты (миллиарды), вместо уголовных дел обычные увольнения, и т.д. А Вы обывателю (раздачу повесток похоронной процессии) будете обосновывать выживанием?))
Никаких проблем ( необходимости для выживания) не выдать им на похоронной процессии, а выдать по домам или в Эпицентре им или вообще другим, нет.
andrijk777 написав:detroytred Я вже це писав не раз. Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе. Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).
Может наоборот? В Европе то же поняли, что Война такими темпами закончится на берегу Атлантического океана?
‼Колю Тищенко официально исключили из партии «Слуга Народа», - глава партии Шуляк
Вопрос в другом: КОИМ образом он выехал? Когда граница ЗАКРЫТА?
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв у відрядження нардепа Миколу Тищенка до Таїланду. Джерело: https://censor.net/ua/n3395921
Или, это только для плебса и честных граждан Украины-закрыта? Если его Уволили с депутантов, и слуг - то, стоит ожидать возврат средств плательщиков бюджета за его З/П, оплату жилья, нянек, консультантов, разьездов,.... и пр.пр.пр. И как честного гражданина Украины, военно обязанного призовут, защищать не только Франковск?