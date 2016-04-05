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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3398339934003401
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 18:25

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Ви знов тицяєте в очевидне субъективное.
Еще раз: отому військовому (скорее всего религиозному -- возможно сильно религиозному) _показалось_, что вручать повестки в процессии -- несправедливо. А ототем "вручателям" (скорее всего не религиозным -- возможно атеистам) _показалось_, что толпа процессии ни чем особо не отличается от толпы под тем же Сильпо.
Как прикажете решать -- кому _показалось_ сильнее? -- философские дебаты устраивать -- так там один вышеупомянутый Гегель только ДВА ТОМА на тему настрочил. А если еще Канта вспомнить... Или лично у detroytred-а нужно разрешение спрашивать? :wink:

Відповідь уже раза два була.

Якщо потрібен результат, то
Вирішувати з точки зору обивателя.
Отієї процесії та отого всл.
Вважають вони, що похоронній процесії вручати -- це вже явно! занадто, то й не вручати.

Якщо Вам треба пояснювати, що це дійсно явно занадто, то ... Я пас)))

Так и я вам уже раза два объяснял: с точки зрения обывателя-тыловика -- любые ковровые раздачи повесток -- занадто. Что теперь -- прикажете по вечерам в квартиры не стучаться и облавы по Эпецентрам не устраивать? :lol:

>>> Якщо потрібен результат, то
вы чуть конкретнее выражайтесь чтоли... "результат" -- кому потрібен, какой. Потому как "результат" -- он у все разный. У того патруля, например "результат" -- число выданных повесток. И больше их ничего не волнует.

Вы лихо уравняли выдачу повесток в Эпицентре или по домам с выдачей на похоронной процессии.
Не видите или игнорируете разницу -- тогда какой разговор?!

Теперь ещё и демагогию о результате хотите развести))
Естественно, речь о конечном результате -- пополнении ЗСУ количественно и качественно более менее мотивированными обывателями.
Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.
Теперь необходимо эффективно привлечь ресурс из остальных - из обывателей.

То что военкомы сработали на собственный результат, раздав именно похоронной процессии - это вновь очевидно.
Также, как и негатив такого подхода для конечного результата. О котором речь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 18:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто: тільки законність та справедливість.
Інакше наврядчи буде позитивний результат. Якщо не навіть дуже негативний.
  detroytred написав:Обурення виникає і повістки вручають не державі))))))
А отим людям.
І саме в них є оте поняття справедливісті.
А що таке
законність і справедливість?
І як вони пересікаються з
Здоровий глузд і ефективність?

Спробуємо розглянути реальну ситуацію...
Пять обленерго були оштрафовані за недотримання графіків відключень
Ця новина вже пятий день в ефірі на всіх каналах...
Обленерго оштрафовані по 85000 грн
їх керівники по 1700 грн...
Чи законно це - так
Чи справедливо - з точки зору переважної більшості населення-так

А насправді?
Перше - здурі відволікли увагу населення з реальних винуватців енергетичних негараздів(ракетні удари) і перекинули на придуманих(обленерго і їх керівники)
Друге - висікли населення через штрафи Обленерго...адже 85000 грн це гроші отримані з населення за електроенергію...і і що виходить? тих кому й так недодали - тих ще й змусили оплатити 85000 грн?
Третє - ну ніби адмінштраф з керівника ...але ж були створені цілі групи, які за рахунок платників податків, їздили по областях і виясняли де кому недодали , а де кому передали...
І повірте недодали/передали - там реально вини енергетиків немає.
Адже головне щоб не впала енергосистема...і якщо під час титанічних зусиль по утриманню енергосистеми , по якійсь причині комусь пізніше ввімкнули ніж було визначено документами - то це фігня...

То як
Справедливість/законність - головне
Чи все таки виживання Держави більше залежить від Здорового Глузду..а не паперових вказівок.
ПС
Волонтери це чудово довели
Той самий Марченко в Миколаєві, чи Кривоніс в Києві - порушили все і вся..але завдання виконали.

ППС
Станом на сьогодні у нас найстійкіша енергосистема у світі...адже тияча працюючих генераторів в будь-якому місті - завжди заживить найнеобхідніше...
А в москаликів точно ракет не вистарчить бити по кожному генератору..
Щеб нашим айтішникам трошки піднапрягтись і створити плати узгодження синусоїди(фаз) від різних генераторів..тоді нам точно сам чорт не страшний.

Интерполяция абсолютно неуместна.
Ни с Кривоносом, ни с энергетикой.

Ну а о выживании пока речь и близко не идёт)))
За окошко гляньте: рынок, рыночные отношения, кафе-бары-клубы, гроши на вкладах под проценты (миллиарды), вместо уголовных дел обычные увольнения, и т.д.
А Вы обывателю (раздачу повесток похоронной процессии) будете обосновывать выживанием?))

Никаких проблем ( необходимости для выживания) не выдать им на похоронной процессии, а выдать по домам или в Эпицентре им или вообще другим, нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:07

  andrijk777 написав:detroytred
Я вже це писав не раз.
Європа хоче тільки одного - щоб по-швидше закінчилась війна. Не важливо хто переможе.
Що хоче США - важко сказати, але перемога України їм 100% потрібна(бажана).

Может наоборот?
В Европе то же поняли, что Война такими темпами закончится на берегу Атлантического океана?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:13

  vitaliian написав:
‼Колю Тищенко официально исключили из партии «Слуга Народа», - глава партии Шуляк

Вопрос в другом:
КОИМ образом он выехал?
Когда граница ЗАКРЫТА?
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв у відрядження нардепа Миколу Тищенка до Таїланду. Джерело: https://censor.net/ua/n3395921

Или, это только для плебса и честных граждан Украины-закрыта?
Если его Уволили с депутантов, и слуг - то, стоит ожидать возврат средств плательщиков бюджета за его З/П, оплату жилья, нянек, консультантов, разьездов,.... и пр.пр.пр.
И как честного гражданина Украины, военно обязанного призовут, защищать не только Франковск?
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:20

Интересная информация, почему Грузия отказалась отдавать БУКи:
https://patrioty.org.ua/blogs/kryminaln ... 52847.html
Кримінальний "авторитет" Сомхішвілі причетний до модернізації крилатих ракет, - розслідування грузинського телеканалу

И источник "непонимания, казалось бы с самым близким государством".
Интерессссно, что всплывёт с Молдовой, кроме того, с "чем знаком по слухам"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:21

Ирония в том, что выпустили колю законно. Законов запрещающих выезд нет. Есть постанова, где написано "може обмежена бути" и не указаны сроки обмежень.
https://youtu.be/2tcFmRRGXCc
Востаннє редагувалось beee в Чет 26 січ, 2023 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отлично
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:34

  beee написав:Ирония в том, что выпустили колю законно. Законов запрещающих выезд нет. Есть постанова, где написано "може обмежена бути" и не указаны сроки обмежень.
https://youtu.be/2tcFmRRGXCc

Зображення
Интересно, всплывут ли "корабельные сосны"?
Или там, своих хватает?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:52

⚡️ЕС нашел способ как потратить часть замороженных российских активов на восстановление Украины, — Bloomberg.

Согласно плану блок может временно задействовать минимум $36,8 млрд активов российского Центробанка.

План предусматривает, что эти активы нельзя будет экспроприировать, а «в определенный момент» основную сумму активов и проценты нужно будет вернуть россии.


vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:59

  vitaliian написав:
⚡️ЕС нашел способ как потратить часть замороженных российских активов на восстановление Украины, — Bloomberg.

Согласно плану блок может временно задействовать минимум $36,8 млрд активов российского Центробанка.

План предусматривает, что эти активы нельзя будет экспроприировать, а «в определенный момент» основную сумму активов и проценты нужно будет вернуть россии.



:?:
Текст напомнило:
Kudrjavuy
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