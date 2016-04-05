Чтобы остановить вымирание России, в страну нужно пригласить «живущих в аду» американцев и европейцев. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!". Люди оттуда ломанутся. 7 миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам», - сказал парламентарий.
мне интересно они сами в этот бред верят, или чукча не читатель
Чтобы остановить вымирание России, в страну нужно пригласить «живущих в аду» американцев и европейцев. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!". Люди оттуда ломанутся. 7 миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам», - сказал парламентарий.
мне интересно они сами в этот бред верят, или чукча не читатель
Квропейские юристы подготовили план по передаче Украине части замороженных золотовалютных резервов РФ. https://donpress.com/news/26-01-2023-ev ... ov-rf-dlya По словам источников издания Bloomberg, юридическая база ЕС позволяет передать Украине около €33,8 млрд, арестованных после начала российского вторжения в Украину.
Такой план является юридически осуществимым при условии, что активы не будут экспроприированы. Также среди условий — конкретная дата окончания срока действия активов, понимание того, что будет использоваться только их ликвидная часть и ясность того, что основная сумма долга и проценты будут в определенный момент возвращены Росси
Что интересно, мой пост по этому поводу много лет назад - растворился... Правда он был гораздо обширней что затрагивало средства организованной преступности выведенные с Украины.(Лазаренко, Звягильский,...) - Только не нужно, про антисемитизм.
Україна отримає від США танки Abrams модифікації М1А2, уточнила речниця Пентагону Сінгх. За її словами, наразі їх немає на складах США, тому їхня доставка в Україну «займе місяці».
Видання Politico з посиланням на три джерела повідомило, що замість старішого зразка M1 США надішлють вдосконалену версію, водночас танки позбавлять так званої «секретної броні», до складу якої входить збіднений уран.