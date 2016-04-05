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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3399340034013402
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:39

Чтобы остановить вымирание России, в страну нужно пригласить «живущих в аду» американцев и европейцев. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!". Люди оттуда ломанутся. 7 миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам», - сказал парламентарий.

мне интересно они сами в этот бред верят, или чукча не читатель
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:11

  vitaliian написав:
Чтобы остановить вымирание России, в страну нужно пригласить «живущих в аду» американцев и европейцев. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!". Люди оттуда ломанутся. 7 миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам», - сказал парламентарий.

мне интересно они сами в этот бред верят, или чукча не читатель

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Внимательно на даты:
https://meduza.io/feature/2017/02/28/iz ... la-obratno
Обыкновенная геббельсовщина - Война на дворе...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:15

Нашел ещё один вариант перевода:
Квропейские юристы подготовили план по передаче Украине части замороженных золотовалютных резервов РФ.
https://donpress.com/news/26-01-2023-ev ... ov-rf-dlya
По словам источников издания Bloomberg, юридическая база ЕС позволяет передать Украине около €33,8 млрд, арестованных после начала российского вторжения в Украину.

Такой план является юридически осуществимым при условии, что активы не будут экспроприированы. Также среди условий — конкретная дата окончания срока действия активов, понимание того, что будет использоваться только их ликвидная часть и ясность того, что основная сумма долга и проценты будут в определенный момент возвращены Росси

Что интересно, мой пост по этому поводу много лет назад - растворился...
Правда он был гораздо обширней что затрагивало средства организованной преступности выведенные с Украины.(Лазаренко, Звягильский,...)
- Только не нужно, про антисемитизм.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:28

​Україна отримає від США танки Abrams модифікації М1А2, уточнила речниця Пентагону Сінгх. За її словами, наразі їх немає на складах США, тому їхня доставка в Україну «займе місяці».

Видання Politico з посиланням на три джерела повідомило, що замість старішого зразка M1 США надішлють вдосконалену версію, водночас танки позбавлять так званої «секретної броні», до складу якої входить збіднений уран.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:29

  Kudrjavuy написав:Только не нужно, про антисемитизм
не переживайте, никто вас ни в чем не обвиняет. Депрессия - ваша сильная сторона. Вы хоть что то позитивное в жизни находите?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:40

https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/12/252310/
  vitaliian написав:не переживайте, никто вас ни в чем не обвиняет. Депрессия - ваша сильная сторона. Вы хоть что то позитивное в жизни находите?

Давно не вижу ...
С октября 1992 го
При чём, даже перспективы...
- Научился на всё смотреть "беспристрастно", оценивая все "за" и "против"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:58

  Kudrjavuy написав:Давно не вижу ...С октября 1992 го
а до этого все было замечательно да?

Ви́ктор Эми́ль Франкл бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Известен как создатель логотерапии (буквально: исцеление смыслом) — направления в экзистенциальной психологии и психотерапии

После двух лет семи месяцев заключения в концлагерях Франкл вернулся в Вену. В 1945 году он закончил свою всемирно известную книгу «Сказать жизни „Да!“

Одна из цитат
Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится.

За ними идут те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится.

Выжили те, кто сосредоточился на своих действиях, без ожиданий того, что может произойти или не случиться
можно поискать аналогии с нашим временем . книги В.Франкла доступны на русском языке, в интернете. Было бы желание их найти и полистать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Он як воно буває Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 00:11

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