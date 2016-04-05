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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 01:53
beee написав:
Он як воно буває
И что он прям расстроился и решил пойти в ЗСУ под Бахмут???
ЕКС-"СЛУГА" МИКОЛА ТИЩЕНКО ВИЇХАВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ ЗАКОННО – ДПСУ https://www.5.ua/polityka/eks-sluha-myk ... 97863.html
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Игорь Алексеевич
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