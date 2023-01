Додано: П'ят 27 січ, 2023 03:08

vitaliian написав: ​Україна отримає від США танки Abrams модифікації М1А2, уточнила речниця Пентагону Сінгх. За її словами, наразі їх немає на складах США, тому їхня доставка в Україну «займе місяці».



Видання Politico з посиланням на три джерела повідомило, що замість старішого зразка M1 США надішлють вдосконалену версію, водночас танки позбавлять так званої «секретної броні», до складу якої входить збіднений уран.





Немає на складах ?United States – United States Army and United States Marine Corps received over 8,100 M1, M1A1 and M1A2 tanks combined.[208]U.S. Army – 2,509 total, 750 M1A1SA, 1,605 M1A2 SEPv2, 154 M1A2 SEPv3 (some 3,700 more M1A1 and M1A2 in storage)Тобто десь до 2024 повині заїхатиЯкщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?