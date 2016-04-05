Чтобы остановить вымирание России, в страну нужно пригласить «живущих в аду» американцев и европейцев. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!". Люди оттуда ломанутся. 7 миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам», - сказал парламентарий.
мне интересно они сами в этот бред верят, или чукча не читатель
Чтобы остановить вымирание России, в страну нужно пригласить «живущих в аду» американцев и европейцев. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!". Люди оттуда ломанутся. 7 миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам», - сказал парламентарий.
мне интересно они сами в этот бред верят, или чукча не читатель
Україна отримає від США танки Abrams модифікації М1А2, уточнила речниця Пентагону Сінгх. За її словами, наразі їх немає на складах США, тому їхня доставка в Україну «займе місяці».
Видання Politico з посиланням на три джерела повідомило, що замість старішого зразка M1 США надішлють вдосконалену версію, водночас танки позбавлять так званої «секретної броні», до складу якої входить збіднений уран.
Україна отримає від США танки Abrams модифікації М1А2, уточнила речниця Пентагону Сінгх. За її словами, наразі їх немає на складах США, тому їхня доставка в Україну «займе місяці».
Видання Politico з посиланням на три джерела повідомило, що замість старішого зразка M1 США надішлють вдосконалену версію, водночас танки позбавлять так званої «секретної броні», до складу якої входить збіднений уран.
Немає на складах ?
United States – United States Army and United States Marine Corps received over 8,100 M1, M1A1 and M1A2 tanks combined.[208] U.S. Army – 2,509 total, 750 M1A1SA, 1,605 M1A2 SEPv2, 154 M1A2 SEPv3 (some 3,700 more M1A1 and M1A2 in storage)
Тобто десь до 2024 повині заїхати Якщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?