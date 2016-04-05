vitaliian написав:жизнь в мире не крутится вокруг Украины и РФ. Как принято думать здесь на ветке. Если у нас война, значит запад должен с себя снять последнюю рубашку.
Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.
всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия, абрамсы нам несколько не подходят из за массы, поэтому на заводе их будут облегчать...а это время, поэтому в комплекте идут эвакуационные машины...по каменистым пустыням-они отлично, по влажному чернозёму-не...
Американский офицер-инструктор, обучавший командос афганских марионеток кабульского режима, подтвердил, что теперь многие из них завербованы россией и воюют против Украины в составе российских войск