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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3400340134023403
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:12

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Якщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?
жизнь в мире не крутится вокруг Украины и РФ. Как принято думать здесь на ветке. Если у нас война, значит запад должен с себя снять последнюю рубашку.

Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.

всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия, абрамсы нам несколько не подходят из за массы, поэтому на заводе их будут облегчать...а это время, поэтому в комплекте идут эвакуационные машины...по каменистым пустыням-они отлично, по влажному чернозёму-не...

Американский офицер-инструктор, обучавший командос афганских марионеток кабульского режима, подтвердил, что теперь многие из них завербованы россией и воюют против Украины в составе российских войск
https://www.nytimes.com/2023/01/24/opin ... orces.html
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