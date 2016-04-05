Ukrainian написав:Якщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?
жизнь в мире не крутится вокруг Украины и РФ. Как принято думать здесь на ветке. Если у нас война, значит запад должен с себя снять последнюю рубашку.
Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.
всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия, абрамсы нам несколько не подходят из за массы, поэтому на заводе их будут облегчать...а это время, поэтому в комплекте идут эвакуационные машины...по каменистым пустыням-они отлично, по влажному чернозёму-не...
edvardd написав:всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия,
Я не згоден. Якби це було просто політичне рішення - то послали б максимум роту, як Великобританія. Та й більш старих модифікацій. А тут повноцінний батальйон, нової модифікації. Звичайно, все впирається в строки поставки, але тим не менше, це доволі серйозна поставка. Полегшувати їх не будуть, щодо маси - PzH2000 не так вже й погано себе почуває на наших чорноземах, як і Т-90 Тиск гусениць Абрамса не вищий за ці машини. Тут питання рівня підготовки мехвода і командирів.