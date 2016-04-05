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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3401340234033404>
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:12

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Якщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?
жизнь в мире не крутится вокруг Украины и РФ. Как принято думать здесь на ветке. Если у нас война, значит запад должен с себя снять последнюю рубашку.

Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.

всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия, абрамсы нам несколько не подходят из за массы, поэтому на заводе их будут облегчать...а это время, поэтому в комплекте идут эвакуационные машины...по каменистым пустыням-они отлично, по влажному чернозёму-не...

Американский офицер-инструктор, обучавший командос афганских марионеток кабульского режима, подтвердил, что теперь многие из них завербованы россией и воюют против Украины в составе российских войск
https://www.nytimes.com/2023/01/24/opin ... orces.html
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Якщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?

В Україну постачатимуть Абрамси М2А2 в експортному виконанні, без уранової броні.
Припускаю, що таких може дійсно не бути на складах.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.

у них доктрина бить врага, на территории врага.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия,

Я не згоден. Якби це було просто політичне рішення - то послали б максимум роту, як Великобританія. Та й більш старих модифікацій.
А тут повноцінний батальйон, нової модифікації. Звичайно, все впирається в строки поставки, але тим не менше, це доволі серйозна поставка.
Полегшувати їх не будуть, щодо маси - PzH2000 не так вже й погано себе почуває на наших чорноземах, як і Т-90
Тиск гусениць Абрамса не вищий за ці машини. Тут питання рівня підготовки мехвода і командирів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:40

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.

у них доктрина бить врага, на территории врага.

У пуйла тоже. Поэтому никак не договорятся кого где будут бить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:05

  vitaliian написав:
  Goodman написав:
  vitaliian написав:Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.

у них доктрина бить врага, на территории врага.

У пуйла тоже. Поэтому никак не договорятся кого где будут бить.

Хз, но пока в Украине гибнут россияне, а американцы нет, наварное Пентагон поумнее будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Якщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?
жизнь в мире не крутится вокруг Украины и РФ. Как принято думать здесь на ветке. Если у нас война, значит запад должен с себя снять последнюю рубашку.

Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.

всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия, абрамсы нам несколько не подходят из за массы, поэтому на заводе их будут облегчать...а это время, поэтому в комплекте идут эвакуационные машины...по каменистым пустыням-они отлично, по влажному чернозёму-не...

Американский офицер-инструктор, обучавший командос афганских марионеток кабульского режима, подтвердил, что теперь многие из них завербованы россией и воюют против Украины в составе российских войск
https://www.nytimes.com/2023/01/24/opin ... orces.html
Поговаривают, афганский перегной благотворно действует на корневую систему. Деревья от него прямо кайфуют
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:45

  drevlyanin написав:
  _hunter написав:Вы снова делаете "плавный переход" не по теме: каким образом мое местоположение изменяет обязанности вполне конкретного військового? :shock: -- 10ку за невыполнение боевого приказа это не скостит, если что...
Зачекайте, но и вы, как я понимаю, не в мундире -- чтобы мне что-то "предъявлять" пытаться?..


Які в біса предьяви?
\\\
ми ж вас не повчаємо та не ганьбимо, а чому ви вважаєте припустимим те робити? :oops:

Так и я, вроде, никого не повчаю та не ганьблю -- які в біса предьяви? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:53

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Відповідь уже раза два була.

Якщо потрібен результат, то
Вирішувати з точки зору обивателя.
Отієї процесії та отого всл.
Вважають вони, що похоронній процесії вручати -- це вже явно! занадто, то й не вручати.

Якщо Вам треба пояснювати, що це дійсно явно занадто, то ... Я пас)))

Так и я вам уже раза два объяснял: с точки зрения обывателя-тыловика -- любые ковровые раздачи повесток -- занадто. Что теперь -- прикажете по вечерам в квартиры не стучаться и облавы по Эпецентрам не устраивать? :lol:

>>> Якщо потрібен результат, то
вы чуть конкретнее выражайтесь чтоли... "результат" -- кому потрібен, какой. Потому как "результат" -- он у все разный. У того патруля, например "результат" -- число выданных повесток. И больше их ничего не волнует.

Вы лихо уравняли выдачу повесток в Эпицентре или по домам с выдачей на похоронной процессии.
Не видите или игнорируете разницу -- тогда какой разговор?!

Теперь ещё и демагогию о результате хотите развести))
Естественно, речь о конечном результате -- пополнении ЗСУ количественно и качественно более менее мотивированными обывателями.
Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.
Теперь необходимо эффективно привлечь ресурс из остальных - из обывателей.

То что военкомы сработали на собственный результат, раздав именно похоронной процессии - это вновь очевидно.
Также, как и негатив такого подхода для конечного результата. О котором речь.

Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.

>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.
О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли.
Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать.
И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость".
А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:15

  alex_dvornichenko написав:Хз, но пока в Украине гибнут россияне, а американцы нет, наварное Пентагон поумнее будет
сравнивать кто умнее пуйло или Пентагон - новый анекдот.
vitaliian
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