Ukrainian написав:Якщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?
жизнь в мире не крутится вокруг Украины и РФ. Как принято думать здесь на ветке. Если у нас война, значит запад должен с себя снять последнюю рубашку.
Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.
всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия, абрамсы нам несколько не подходят из за массы, поэтому на заводе их будут облегчать...а это время, поэтому в комплекте идут эвакуационные машины...по каменистым пустыням-они отлично, по влажному чернозёму-не...
edvardd написав:всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия,
Я не згоден. Якби це було просто політичне рішення - то послали б максимум роту, як Великобританія. Та й більш старих модифікацій. А тут повноцінний батальйон, нової модифікації. Звичайно, все впирається в строки поставки, але тим не менше, це доволі серйозна поставка. Полегшувати їх не будуть, щодо маси - PzH2000 не так вже й погано себе почуває на наших чорноземах, як і Т-90 Тиск гусениць Абрамса не вищий за ці машини. Тут питання рівня підготовки мехвода і командирів.
Ukrainian написав:Якщо броня секретна то таким танкам не можна приймати участь в будь-яких конфліктах. Навіщо тоді така броня ?
жизнь в мире не крутится вокруг Украины и РФ. Как принято думать здесь на ветке. Если у нас война, значит запад должен с себя снять последнюю рубашку.
Пентагон хочет оставить себе маленькие секретики на случай своей большой войны.
всё гораздо проще, поставка абрамсов - это политическое решение, чтобы раздуплилась Германия, абрамсы нам несколько не подходят из за массы, поэтому на заводе их будут облегчать...а это время, поэтому в комплекте идут эвакуационные машины...по каменистым пустыням-они отлично, по влажному чернозёму-не...
_hunter написав:Вы снова делаете "плавный переход" не по теме: каким образом мое местоположение изменяет обязанности вполне конкретного військового? -- 10ку за невыполнение боевого приказа это не скостит, если что... Зачекайте, но и вы, как я понимаю, не в мундире -- чтобы мне что-то "предъявлять" пытаться?..
Які в біса предьяви? \\\ ми ж вас не повчаємо та не ганьбимо, а чому ви вважаєте припустимим те робити?
Так и я, вроде, никого не повчаю та не ганьблю -- які в біса предьяви?
Якщо потрібен результат, то Вирішувати з точки зору обивателя. Отієї процесії та отого всл. Вважають вони, що похоронній процесії вручати -- це вже явно! занадто, то й не вручати.
Якщо Вам треба пояснювати, що це дійсно явно занадто, то ... Я пас)))
Так и я вам уже раза два объяснял: с точки зрения обывателя-тыловика -- любые ковровые раздачи повесток -- занадто. Что теперь -- прикажете по вечерам в квартиры не стучаться и облавы по Эпецентрам не устраивать?
>>> Якщо потрібен результат, то вы чуть конкретнее выражайтесь чтоли... "результат" -- кому потрібен, какой. Потому как "результат" -- он у все разный. У того патруля, например "результат" -- число выданных повесток. И больше их ничего не волнует.
Вы лихо уравняли выдачу повесток в Эпицентре или по домам с выдачей на похоронной процессии. Не видите или игнорируете разницу -- тогда какой разговор?!
Теперь ещё и демагогию о результате хотите развести)) Естественно, речь о конечном результате -- пополнении ЗСУ количественно и качественно более менее мотивированными обывателями. Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться. Теперь необходимо эффективно привлечь ресурс из остальных - из обывателей.
То что военкомы сработали на собственный результат, раздав именно похоронной процессии - это вновь очевидно. Также, как и негатив такого подхода для конечного результата. О котором речь.
Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.
>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться. О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли. Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать. И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость". А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь.