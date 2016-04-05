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Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:30
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 27 січ, 2023 16:02, всього редагувалось 5 разів.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хантер по себе примерил, что в 40 млн стране добровольцев и мотивированных несколько тысяч. Не, дружок, трусливо сбежавшим за границу не выйдет убедить, что они в числе 99% населения Украины.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:49
Hotab
напрягает что блумберг опять пишет что новое наступление будет(( Когда прошлый раз они писали что будет нападение, то никто не поверил. А зря.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:51
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 27 січ, 2023 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:58
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:05
Таракони може у Вас в голові, бо не розумієте різниці вручення повісток в Епіцентрі та на похоронній процесії.
Читайте уважно, ключове слово -- "кричущий" випадок:
*А іноді нібито трапляються і такі кричущі випадки під час похоронних процесій.*
Тобто можна ще заперечувати дійсності того випадку, але те, що випадок саме кричущий -- незрозуміло схоже тільки Вам.
Дійсність же має право бути, бо розміщено на ТСН, а не російськими інфомережами.
По буквах: те, що роздача на похоронній процесії є кричущим випадком, уявляєте, примарилось, як Ви кажете, не тільки мені та отому всл, а ще й журналістам (редакції, яка схвалила матеріал) 5 каналу.
Да що Ви знов ці фокуси робите - предмет підмінили???
Про зараз ловлять тільки тих, кого можуть упіймати.
Да, кеп!
Саме ловлять саме тих, кого можуть і головне треба! - упіймати. А як інакше-то?))
А усіх інших не ловлять.
Цим усім іншим вручають повістки.
Ресурс оцих, кому вручили повістку і він пішов, поки є.
І мова йде, щоб вручали їх законно та справедливо.
Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.
Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, що оте використання машин Швидкої допомоги в Одесі - б'є по іміджу.
Тобто має негативний вплив.
І фактично виправдовується - що не було часу перефарбувати, і чи було правопорушення будуть розслідувати.
Слідкуйте за своїми можливими тараконами...
В мене ж факти.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:09
по Запорожью, вчера ничего не прилетало, по области особенного тоже, ПВО работало...
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:42
Наступление будет. Где, когда и в каком виде ... можно только гадать
Могу и на Киев попереть, но это будет в формате - "завалим мясом", что уже обречено на поражение
Верьте в ВСУ
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:44
Це такий прикол чи тролінг? А що це як не повчання-оті ваші пассажі про правові та етичні особливості вручення повісток та призову? Я цілком розумію, коли на цю тему розмірковують
форумчани, що дійно воюють не перший місяць, такі наприклад як Фріз чи Бобуа, і то, роблять вони це вкрай корректно, хоча приводів для більш різких заяв вони мають "вагон і маленький возик".
Ви ж "ногами" показали своє відношення до цієї ситуації, то навіщо тепер здалеку вказувати комусь в Україні "что такое харашо и что такое плохо"? Може в мене якесь не те бачення, але виглядає це наче глузування з тих, хто залишився.
п.с. І ще, сам нещодавно проводжав в останню путь близьку людину і добре пам'ятаю емоційний стан людей в тій процесії-зупиняти траурну царемонію та лізти з будь якими офіційними папірцями в таких час це цинізм останнього рівні.
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