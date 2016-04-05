Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:05

_hunter написав: Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.



>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.

О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли.

Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать.

И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость".

А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь. Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли.Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать.И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость".А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь.

Таракони може у Вас в голові, бо не розумієте різниці вручення повісток в Епіцентрі та на похоронній процесії.Читайте уважно, ключове слово -- "кричущий" випадок:*А іноді нібито трапляються і такі кричущі випадки під час похоронних процесій.*Тобто можна ще заперечувати дійсності того випадку, але те, що випадок саме кричущий -- незрозуміло схоже тільки Вам.Дійсність же має право бути, бо розміщено на ТСН, а не російськими інфомережами.По буквах: те, що роздача на похоронній процесії є кричущим випадком, уявляєте, примарилось, як Ви кажете, не тільки мені та отому всл, а ще й журналістам (редакції, яка схвалила матеріал) 5 каналу.Да що Ви знов ці фокуси робите - предмет підмінили???Про зараз ловлять тільки тих, кого можуть упіймати.Да, кеп!Саме ловлять саме тих, кого можуть і головне треба! - упіймати. А як інакше-то?))А усіх інших не ловлять.Цим усім іншим вручають повістки.Ресурс оцих, кому вручили повістку і він пішов, поки є.І мова йде, щоб вручали їх законно та справедливо.Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, що оте використання машин Швидкої допомоги в Одесі - б'є по іміджу.Тобто має негативний вплив.І фактично виправдовується - що не було часу перефарбувати, і чи було правопорушення будуть розслідувати.Слідкуйте за своїми можливими тараконами...В мене ж факти.