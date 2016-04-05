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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3402340334043405>
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью


Хантер по себе примерил, что в 40 млн стране добровольцев и мотивированных несколько тысяч. Не, дружок, трусливо сбежавшим за границу не выйдет убедить, что они в числе 99% населения Украины.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:49

Hotab
напрягает что блумберг опять пишет что новое наступление будет(( Когда прошлый раз они писали что будет нападение, то никто не поверил. А зря.
kopiovadiana
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:58

Росіяни вдарили гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинжал" по об'єктах у Києві та Запоріжжі учора, — Ігнат.

"Росіяни використовують ці ракети для ударів по найбільш стратегічним для них цілям" — сказав речник.
https://t.me/voynareal/49566
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хантер по себе примерил, что в 40 млн стране


52 чего уж там
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:05

  _hunter написав:Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.

>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.
О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли.
Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать.
И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость".
А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь. :lol:

Таракони може у Вас в голові, бо не розумієте різниці вручення повісток в Епіцентрі та на похоронній процесії.

Читайте уважно, ключове слово -- "кричущий" випадок:
*А іноді нібито трапляються і такі кричущі випадки під час похоронних процесій.*
https://www.5.ua/ukrayina/povistky-vsim ... 97787.html
Тобто можна ще заперечувати дійсності того випадку, але те, що випадок саме кричущий -- незрозуміло схоже тільки Вам.
Дійсність же має право бути, бо розміщено на ТСН, а не російськими інфомережами.
По буквах: те, що роздача на похоронній процесії є кричущим випадком, уявляєте, примарилось, як Ви кажете, не тільки мені та отому всл, а ще й журналістам (редакції, яка схвалила матеріал) 5 каналу.

Да що Ви знов ці фокуси робите - предмет підмінили???
Про зараз ловлять тільки тих, кого можуть упіймати.
Да, кеп!
Саме ловлять саме тих, кого можуть і головне треба! - упіймати. А як інакше-то?))
А усіх інших не ловлять.
Цим усім іншим вручають повістки.
Ресурс оцих, кому вручили повістку і він пішов, поки є.

І мова йде, щоб вручали їх законно та справедливо.
Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.

Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, що оте використання машин Швидкої допомоги в Одесі - б'є по іміджу.
Тобто має негативний вплив.
І фактично виправдовується - що не було часу перефарбувати, і чи було правопорушення будуть розслідувати.

Слідкуйте за своїми можливими тараконами...
В мене ж факти.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:09

  vitaliian написав:
Росіяни вдарили гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинжал" по об'єктах у Києві та Запоріжжі учора, — Ігнат.

"Росіяни використовують ці ракети для ударів по найбільш стратегічним для них цілям" — сказав речник.
https://t.me/voynareal/49566

по Запорожью, вчера ничего не прилетало, по области особенного тоже, ПВО работало...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:42

  kopiovadiana написав:Hotab
напрягает что блумберг опять пишет что новое наступление будет(( Когда прошлый раз они писали что будет нападение, то никто не поверил. А зря.

Наступление будет. Где, когда и в каком виде ... можно только гадать
Могу и на Киев попереть, но это будет в формате - "завалим мясом", что уже обречено на поражение

Верьте в ВСУ
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:44

  _hunter написав:
  drevlyanin написав: \\\
ми ж вас не повчаємо та не ганьбимо, а чому ви вважаєте припустимим те робити? :oops:

Так и я, вроде, никого не повчаю та не ганьблю -- які в біса предьяви? :shock:


Це такий прикол чи тролінг? А що це як не повчання-оті ваші пассажі про правові та етичні особливості вручення повісток та призову? Я цілком розумію, коли на цю тему розмірковують
форумчани, що дійно воюють не перший місяць, такі наприклад як Фріз чи Бобуа, і то, роблять вони це вкрай корректно, хоча приводів для більш різких заяв вони мають "вагон і маленький возик".
Ви ж "ногами" показали своє відношення до цієї ситуації, то навіщо тепер здалеку вказувати комусь в Україні "что такое харашо и что такое плохо"? Може в мене якесь не те бачення, але виглядає це наче глузування з тих, хто залишився.
п.с. І ще, сам нещодавно проводжав в останню путь близьку людину і добре пам'ятаю емоційний стан людей в тій процесії-зупиняти траурну царемонію та лізти з будь якими офіційними папірцями в таких час це цинізм останнього рівні.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:55

  vitaliian написав:
Юля Тимошенко також перепрацювалася і полетіла у Дубаї

Для тех кто любит депутатские инсайды, вот целый канал (не реклама)
https://t.me/Hello_Rada

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:01

Kudrjavuy я знал что вам эта тема зайдет.

"Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве. В Минобороны и Вооруженных Силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку " Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал не "переводить ответственности или вины подчиненных на руководителей", поскольку это вредит армии и противоречит стандартам НАТО.
спорное заявление. Очень удобно валить все на стрелочников.
Царь хороший.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 27 січ, 2023 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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