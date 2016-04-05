Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:53

detroytred написав: _hunter написав: Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.



>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.

О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли.

Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать.

И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость".

А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь. Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли.Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать.И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость".А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь.

... примарилось, як Ви кажете, не тільки мені та отому всл, а ще й журналістам (редакції, яка схвалила матеріал) 5 каналу.

... примарилось, як Ви кажете, не тільки мені та отому всл, а ще й журналістам (редакції, яка схвалила матеріал) 5 каналу.

detroytred написав: Саме ловлять саме тих, кого можуть і головне треба! - упіймати. А як інакше-то?))

А усіх інших не ловлять.

Цим усім іншим вручають повістки.

Ресурс оцих, кому вручили повістку і він пішов, поки є.



І мова йде, щоб вручали їх законно та справедливо.

Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.



Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, що оте використання машин Швидкої допомоги в Одесі - б'є по іміджу.

Тобто має негативний вплив.

І фактично виправдовується - що не було часу перефарбувати, і чи було правопорушення будуть розслідувати.

Саме ловлять саме тих, кого можуть і головне треба! - упіймати. А як інакше-то?))А усіх інших не ловлять.Цим усім іншим вручають повістки.Ресурс оцих, кому вручили повістку і він пішов, поки є.І мова йде, щоб вручали їх законно та справедливо.Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, що оте використання машин Швидкої допомоги в Одесі - б'є по іміджу.Тобто має негативний вплив.І фактично виправдовується - що не було часу перефарбувати, і чи було правопорушення будуть розслідувати.

detroytred написав: Слідкуйте за своїми можливими тараконами...

В мене ж факти. Слідкуйте за своїми можливими тараконами...В мене ж факти.

И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..Каких еще "усіх інших"??? Вон те "кого можуть" -- это и есть те самые "і головне треба".>>> Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.Ваше беспокойство -- оценил. Могу успокоить -- не увеличивается эта категория>>> Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, \\\Работа у нее такая -- ртом говорить. ВГК/ГК/любые другие официальные лица -- что по этому поводу говорят?Имидж? Расследовать? Вам напомнить, чем летние раздачи под церквями на ЗУ закончились?Еще раз. В последний раз -- ибо по кругу одно и то же мусолить я устал уже.Вы свою религиозность пытаетесь выставить Истиной Последней Инстанции -- напрочь забывая о том, что Украина -- государство светское -- и у "некоторых" ее граждан отношение ко всем церковным мероприятиям "может" от вашего отличаться.