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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3402340334043405
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:29

  drevlyanin написав:
  _hunter написав:
  drevlyanin написав: \\\
ми ж вас не повчаємо та не ганьбимо, а чому ви вважаєте припустимим те робити? :oops:

Так и я, вроде, никого не повчаю та не ганьблю -- які в біса предьяви? :shock:


Це такий прикол чи тролінг? А що це як не повчання-оті ваші пассажі про правові та етичні особливості вручення повісток та призову? \\\

Объяснение. Простое объяснение простого, казалось бы, вопроса.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:43

  detroytred написав:
  _hunter написав:Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.

>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.
О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли.
Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать.
И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость".
А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь. :lol:

... примарилось, як Ви кажете, не тільки мені та отому всл, а ще й журналістам (редакції, яка схвалила матеріал) 5 каналу.

И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..

  detroytred написав:Саме ловлять саме тих, кого можуть і головне треба! - упіймати. А як інакше-то?))
А усіх інших не ловлять.
Цим усім іншим вручають повістки.
Ресурс оцих, кому вручили повістку і він пішов, поки є.

І мова йде, щоб вручали їх законно та справедливо.
Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.

Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, що оте використання машин Швидкої допомоги в Одесі - б'є по іміджу.
Тобто має негативний вплив.
І фактично виправдовується - що не було часу перефарбувати, і чи було правопорушення будуть розслідувати.

Слідкуйте за своїми можливими тараконами...
В мене ж факти.

Каких еще "усіх інших"??? Вон те "кого можуть" -- это и есть те самые "і головне треба".

>>> Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.
Ваше беспокойство -- оценил. Могу успокоить -- не увеличивается эта категория :lol:

>>> Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, \\\
Работа у нее такая -- ртом говорить. ВГК/ГК/любые другие официальные лица -- что по этому поводу говорят? :wink:

Имидж? -- вы снова за какие-то эфимерные материи хватаетесь.
Или вам напомнить, чем летние раздачи под церквями на ЗУ закончилось? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..

Харе. Будь-якій нормальній людині очевидно, що похорони - це так собі місце для вручення повісток. Думаю, навіть Долярчик чи Bobua з цим погодяться(попри те, що в них є вагомі особисті причини не погоджуватися).
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:53

  detroytred написав:
  _hunter написав:Я вам уже третий или четвертый раз толкую: _показалось_ вам (по причине религиозных взглядов или каких других "тараконов") -- ну и ОК. Больше (кроме отово вийськового) там никому ничего не показалось.

>>> Ведь ресурс добровольцев и собственномотивированных имеет свойство заканчиваться.
О! -- на пятом часу обсуждения вы наконец-то суть проблемы поняли.
Так вот: _добровольцы_ закончились той весной. "более менее мотивированными обывателями" -- закончились где-то той осенью. Сейчас _ловят_ кого могут поймать.
И весь "как и негатив такого подхода для конечного результата" -- он ровно такой же виртуальный -- как и отота ваша "справедливость".
А "О котором речь" -- с ним все в порядке -- не волнуйтесь. :lol:

... примарилось, як Ви кажете, не тільки мені та отому всл, а ще й журналістам (редакції, яка схвалила матеріал) 5 каналу.

И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..

  detroytred написав:Саме ловлять саме тих, кого можуть і головне треба! - упіймати. А як інакше-то?))
А усіх інших не ловлять.
Цим усім іншим вручають повістки.
Ресурс оцих, кому вручили повістку і він пішов, поки є.

І мова йде, щоб вручали їх законно та справедливо.
Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.

Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, що оте використання машин Швидкої допомоги в Одесі - б'є по іміджу.
Тобто має негативний вплив.
І фактично виправдовується - що не було часу перефарбувати, і чи було правопорушення будуть розслідувати.

Каких еще "усіх інших"??? Вон те "кого можуть" -- это и есть те самые "і головне треба".

>>> Щоб категорія отих, кого треба дійсно ловити не збільшувалася.
Ваше беспокойство -- оценил. Могу успокоить -- не увеличивается эта категория :lol:

>>> Саме тому та ж речниця ПівОК вказує, \\\
Работа у нее такая -- ртом говорить. ВГК/ГК/любые другие официальные лица -- что по этому поводу говорят? :wink:

Имидж? Расследовать? Вам напомнить, чем летние раздачи под церквями на ЗУ закончились? :lol:


  detroytred написав:Слідкуйте за своїми можливими тараконами...
В мене ж факти.

Еще раз. В последний раз -- ибо по кругу одно и то же мусолить я устал уже.
Вы свою религиозность пытаетесь выставить Истиной Последней Инстанции -- напрочь забывая о том, что Украина -- государство светское -- и у "некоторых" ее граждан отношение ко всем церковным мероприятиям "может" от вашего отличаться. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:01

_hunter
завязывайте уже играть затертую пластинку
реально притомили своими потоками подсознания
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 27 січ, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Восстанавливать нет смысла!" РФ уже не скрываетт, что не будет поднимать Донбасс из руин



Ну вот ... нам втирали разные украинские гниды, что Украина будет аграрной державой, а промышлености в Украине нет и не будет ... и что, Украина уничтожает собственную промышленность

А вот оно чё ... промышленность в Украине уничтожает именно РФ
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 27 січ, 2023 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:19

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..

Харе. Будь-якій нормальній людині очевидно, що похорони - це так собі місце для вручення повісток. Думаю, навіть Долярчик чи Bobua з цим погодяться(попри те, що в них є вагомі особисті причини не погоджуватися).


Але тоді треба змінювати Правила видачі повісток на дому.
Напр.,. ходити зі слюсарями, і відкривати двері ззовні, якщо зсередини чомусь не хочуть.

А ще...
Не пускати в інет-банк.
Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.

Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.

Доплати і медалі інформаторам?

Ще ідеї?

І головне -- не скигліть, що примусово мобілізовані заважатимуть на фронті.
От анітрошки.
Попереду -- скажені звірі. Здаватись нема кому. Бо ж не проти якихось "ельфів" воюємо...
Отже -- змушені будуть відстрілюватись. Не бачу проблем.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:20

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..

\\\ що похорони - це так собі місце для вручення повісток. \\\

Фигушки -- второй раз я на это не куплюсь.
Там выше про какое-то расследование говорили? -- с удовольствием подожду его результатов. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Але тоді треба змінювати Правила видачі повісток на дому.
Напр.,. ходити зі слюсарями, і відкривати двері ззовні, якщо зсередини чомусь не хочуть.

Тобто ви теж вважаєте, що видача повісток на похоронах - це норм?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:26

_hunter
Относительно недавно вы на всех ветках форума активно выступали в защиту Президента Украины, КМ и пр. органов власти в ответ на любую критику, даже незначительную в их адрес от любого из форумчан.

Но наступило 24.02.22 и вы на месяцы исчезли с форума. Появились только когда началось обсуждение запрета выезда из страны мужчинам 18-60, с активной критикой власти, при этом вспомнили о "правах человека", т.е. сделали поворот своей позиции на 180 градусов.

Теперь опять поворот на 180 градусов - вы опять начали поддерживать власть даже пусть и в законном, но аморальном действии (вручении повесток в похоронной процессии). Что случилось с вами - вам разрешили выезд из Украины или вы получили "индульгенцию" от призыва? А может вы теперь работник ТЦК (военкомата)?
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