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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3403340434053406
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:43

  vitaliian написав:Kudrjavuy я знал что вам эта тема зайдет.

https://www.unian.net/politics/zelenski ... 23795.html
"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных должностных лиц, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за рубеж должен быть в соответствии с решением СНБО, которое вы все видели", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. "Я думаю, это справедливо", - добавил Зеленский.

Но интересно не это, а то какое количество шелупони поимеет реальные проблемы.
И будут ли они отлучены от сиськи?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:49

http://ukrpohliad.org/news/u-zaporizhzh ... ostiv.html
Підполковник СБУ Запорізького обласного управління приховано здійснював збір відомостей, зібраних у процесі оперативно-розшукової діяльності, а також дані, що становлять державну таємницю, зокрема щодо схем блокпостів області та іншу таємну інформацію.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:54

  pesikot написав:А вот оно чё ... промышленность в Украине уничтожает именно РФ

Это было давно и системно, почти всё что было куплено российскими олигархами было угроблено и порезано. Донбасс прямой и сильный конкурент Кузбаса и других промышленных регионов россии с советским прошлым.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 27 січ, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:57

«Під час війни не тільки можна критикувати владу, робити це – треба! Війна вимагає радикальної та швидкої зміни самих принципів на яких стоїть українська держава і нової владної архітектури – скорочення держапарату, звільнення токсичних осіб із посад, затримання і засудження корупціонерів, ліквідації неефективних державних установ, заміни їх на принципово нові державні інституції. Внутрішній ворог під час війни не менш небезпечний ніж російські окупанти», – зазначив Сергій Гайдай.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:57

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:А вот оно чё ... промышленность в Украине уничтожает именно РФ

Это было давно и системно, почти всё что было куплено российскими олигархами было угроблено и закрыто. Донбасс прямой и сильный конкурент Кузбаса и других промышленных районов россии с советским прошлым.

Так я давно об этом говорил
Достаточно вспомнить Одесский НПЗ, как пример
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:18

Марьинка:
https://streamable.com/kbra7v
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  #<1 ... 3403340434053406
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