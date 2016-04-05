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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3404340534063407>
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:43

  vitaliian написав:Kudrjavuy я знал что вам эта тема зайдет.

https://www.unian.net/politics/zelenski ... 23795.html
"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных должностных лиц, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за рубеж должен быть в соответствии с решением СНБО, которое вы все видели", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. "Я думаю, это справедливо", - добавил Зеленский.

Но интересно не это, а то какое количество шелупони поимеет реальные проблемы.
И будут ли они отлучены от сиськи?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:49

http://ukrpohliad.org/news/u-zaporizhzh ... ostiv.html
Підполковник СБУ Запорізького обласного управління приховано здійснював збір відомостей, зібраних у процесі оперативно-розшукової діяльності, а також дані, що становлять державну таємницю, зокрема щодо схем блокпостів області та іншу таємну інформацію.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:54

  pesikot написав:А вот оно чё ... промышленность в Украине уничтожает именно РФ

Это было давно и системно, почти всё что было куплено российскими олигархами было угроблено и порезано. Донбасс прямой и сильный конкурент Кузбаса и других промышленных регионов россии с советским прошлым.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 27 січ, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:57

«Під час війни не тільки можна критикувати владу, робити це – треба! Війна вимагає радикальної та швидкої зміни самих принципів на яких стоїть українська держава і нової владної архітектури – скорочення держапарату, звільнення токсичних осіб із посад, затримання і засудження корупціонерів, ліквідації неефективних державних установ, заміни їх на принципово нові державні інституції. Внутрішній ворог під час війни не менш небезпечний ніж російські окупанти», – зазначив Сергій Гайдай.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:57

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:А вот оно чё ... промышленность в Украине уничтожает именно РФ

Это было давно и системно, почти всё что было куплено российскими олигархами было угроблено и закрыто. Донбасс прямой и сильный конкурент Кузбаса и других промышленных районов россии с советским прошлым.

Так я давно об этом говорил
Достаточно вспомнить Одесский НПЗ, как пример
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:18

Марьинка:
https://streamable.com/kbra7v
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  vitaliian написав:
Росіяни вдарили гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинжал" по об'єктах у Києві та Запоріжжі учора, — Ігнат.

"Росіяни використовують ці ракети для ударів по найбільш стратегічним для них цілям" — сказав речник.
https://t.me/voynareal/49566

по Запорожью, вчера ничего не прилетало, по области особенного тоже...


Матвіївка
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:13

Без учёта ранее поставленных

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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Годами морочил голову: Зеленский объяснил отказ от переговоров с Путиным
"Годы до большой войны он просто морочил голову, они ему не нужны. РФ говорит о переговорах только в тот момент, когда ей необходима перегруппировка или когда они несут большие потери", — заявил президент.

Ну Путин-то ладно, а как насчёт Зеленского с его "сойдёмся посередине" и "я увидел мир в его глазах" ...
Никакого признания Зеленским своих ошибок, а ведь повод более чем
Но непризнание собственных ошибок - это путь к новым ошибкам

2) Кабмин запретил выезд чиновников за границу, но есть исключения
"Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины, и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров", - заявил глава правительства.

Ну так и Коля "Митбол" хотел выехать для встречи с украинской диаспорой, почти переговоры

Они запретили, но открыли много лазеек. Значит, ничего не запретили
А весь запрет, ради трындежа

3) Россияне вывезли сирот из Херсона в детский дом, который приобрел славу "Освенцима" (фото)
По данным СМИ, это место приобрело славу немецкого концлагеря "Освенцима" из-за жестокого обращения с воспитанниками. В 2020 году несколько матерей, которые усыновили детей из "Елочки" рассказали о нечеловеческих условиях содержания сирот.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Матвіївка

И какой там энергетический объект ?
И сколько там того села ?
pesikot
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  #<1 ... 3404340534063407>
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