vitaliian написав:Kudrjavuy я знал что вам эта тема зайдет.
https://www.unian.net/politics/zelenski ... 23795.html "К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных должностных лиц, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за рубеж должен быть в соответствии с решением СНБО, которое вы все видели", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. "Я думаю, это справедливо", - добавил Зеленский.
Но интересно не это, а то какое количество шелупони поимеет реальные проблемы. И будут ли они отлучены от сиськи?
http://ukrpohliad.org/news/u-zaporizhzh ... ostiv.html Підполковник СБУ Запорізького обласного управління приховано здійснював збір відомостей, зібраних у процесі оперативно-розшукової діяльності, а також дані, що становлять державну таємницю, зокрема щодо схем блокпостів області та іншу таємну інформацію.
pesikot написав:А вот оно чё ... промышленность в Украине уничтожает именно РФ
Это было давно и системно, почти всё что было куплено российскими олигархами было угроблено и порезано. Донбасс прямой и сильный конкурент Кузбаса и других промышленных регионов россии с советским прошлым.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 27 січ, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
«Під час війни не тільки можна критикувати владу, робити це – треба! Війна вимагає радикальної та швидкої зміни самих принципів на яких стоїть українська держава і нової владної архітектури – скорочення держапарату, звільнення токсичних осіб із посад, затримання і засудження корупціонерів, ліквідації неефективних державних установ, заміни їх на принципово нові державні інституції. Внутрішній ворог під час війни не менш небезпечний ніж російські окупанти», – зазначив Сергій Гайдай.
pesikot написав:А вот оно чё ... промышленность в Украине уничтожает именно РФ
Это было давно и системно, почти всё что было куплено российскими олигархами было угроблено и закрыто. Донбасс прямой и сильный конкурент Кузбаса и других промышленных районов россии с советским прошлым.
Так я давно об этом говорил Достаточно вспомнить Одесский НПЗ, как пример
"Годы до большой войны он просто морочил голову, они ему не нужны. РФ говорит о переговорах только в тот момент, когда ей необходима перегруппировка или когда они несут большие потери", — заявил президент.
Ну Путин-то ладно, а как насчёт Зеленского с его "сойдёмся посередине" и "я увидел мир в его глазах" ... Никакого признания Зеленским своих ошибок, а ведь повод более чем Но непризнание собственных ошибок - это путь к новым ошибкам
"Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины, и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров", - заявил глава правительства.
Ну так и Коля "Митбол" хотел выехать для встречи с украинской диаспорой, почти переговоры
Они запретили, но открыли много лазеек. Значит, ничего не запретили А весь запрет, ради трындежа
По данным СМИ, это место приобрело славу немецкого концлагеря "Освенцима" из-за жестокого обращения с воспитанниками. В 2020 году несколько матерей, которые усыновили детей из "Елочки" рассказали о нечеловеческих условиях содержания сирот.