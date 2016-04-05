Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:17

"Годы до большой войны он просто морочил голову, они ему не нужны. РФ говорит о переговорах только в тот момент, когда ей необходима перегруппировка или когда они несут большие потери", — заявил президент.

"Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины, и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров", - заявил глава правительства.

По данным СМИ, это место приобрело славу немецкого концлагеря "Освенцима" из-за жестокого обращения с воспитанниками. В 2020 году несколько матерей, которые усыновили детей из "Елочки" рассказали о нечеловеческих условиях содержания сирот.

1)Ну Путин-то ладно, а как насчёт Зеленского с его "сойдёмся посередине" и "я увидел мир в его глазах" ...Никакого признания Зеленским своих ошибок, а ведь повод более чемНо непризнание собственных ошибок - это путь к новым ошибкам2)Ну так и Коля "Митбол" хотел выехать для встречи с украинской диаспорой, почти переговорыОни запретили, но открыли много лазеек. Значит, ничего не запретилиА весь запрет, ради трындежа3)