Путин планирует мобилизацию сотен тысяч и новое наступление в Украине весной



Президент России Владимир Путин планирует новый раунд мобилизации, чтобы бросить сотни тысяч человек в новое наступление в Украине, которое может начаться в феврале-марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.



После серии крупных поражений и сдачи половины захваченных с начала войны территорий даже Путин начинает признавать, что декларируемая мощь армии оказалась иллюзией, а некоторые чиновники в Кремле считают, что просто удержать завоеванные земли будет достижением.



Но Путин, говорят источники Bloomberg, не может смириться с фиаско своей украинской авантюры и готов пойти на крупнейшие человеческие жертвы со Второй мировой войны, делая ставку на то, что Запад устанет, а мобилизационный ресурс в Украине будет исчерпан.



Путин торопит генералов: они должны начать наступление до того момента, как Украина получит и освоит западные танки и бронетехнику. Его цель - показать, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя, а затем - договориться о мире на своих условиях, главное из которых - сохранение аннексированных украинских областей, говорят источники Bloomberg.



Для этого Путину предлагают мобилизовать еще 200 тысяч россиян, рассказали CNN источники, знакомые с данными американской разведки. Резерв из мобилизованных осенью постепенно заканчивается по мере того, как все больше и больше солдат бросаются в «мясорубку» под Бахмутом.



Новая мобилизация, говорят источники, будет более «тихой». А для ее проведения будет задействован единый реестр данных о населении, доступ к которому Минобороны получило с начала января.