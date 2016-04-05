Зеленский: если танки Abrams прибудут в Украину к августу, это будет "слишком поздно"
Президент Владимир Зеленский в интервью SkyNews заявил, что вопрос сроков поставок крайне важен, и некоторое оружие, которое было обещано ранее, до сих пор не поставлено.
"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно не доехало. Бывает месяцы едет это оружие. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Я говорю, что облегчение приходит тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать в защиту нашей армии", - сообщил он.
На уточнение журналиста о том, что "не слишком ли поздно" будет, если танки из США прибудут в августе он ответил утвердительно:
"Да. Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут. Когда Америка даст нам "Абрамсы". Я не знаю, когда на самом деле придут танки из Европы", - заявил он.
Путин планирует мобилизацию сотен тысяч и новое наступление в Украине весной
Президент России Владимир Путин планирует новый раунд мобилизации, чтобы бросить сотни тысяч человек в новое наступление в Украине, которое может начаться в феврале-марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
После серии крупных поражений и сдачи половины захваченных с начала войны территорий даже Путин начинает признавать, что декларируемая мощь армии оказалась иллюзией, а некоторые чиновники в Кремле считают, что просто удержать завоеванные земли будет достижением.
Но Путин, говорят источники Bloomberg, не может смириться с фиаско своей украинской авантюры и готов пойти на крупнейшие человеческие жертвы со Второй мировой войны, делая ставку на то, что Запад устанет, а мобилизационный ресурс в Украине будет исчерпан.
Путин торопит генералов: они должны начать наступление до того момента, как Украина получит и освоит западные танки и бронетехнику. Его цель - показать, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя, а затем - договориться о мире на своих условиях, главное из которых - сохранение аннексированных украинских областей, говорят источники Bloomberg.
Для этого Путину предлагают мобилизовать еще 200 тысяч россиян, рассказали CNN источники, знакомые с данными американской разведки. Резерв из мобилизованных осенью постепенно заканчивается по мере того, как все больше и больше солдат бросаются в «мясорубку» под Бахмутом.
Новая мобилизация, говорят источники, будет более «тихой». А для ее проведения будет задействован единый реестр данных о населении, доступ к которому Минобороны получило с начала января.
⚡️ЕС нашел способ как потратить часть замороженных российских активов на восстановление Украины, — Bloomberg.
Согласно плану блок может временно задействовать минимум $36,8 млрд активов российского Центробанка.
План предусматривает, что эти активы нельзя будет экспроприировать, а «в определенный момент» основную сумму активов и проценты нужно будет вернуть россии.
https://patrioty.org.ua/ecomomic/ukrain ... 52959.html Заступник голови Міністерства відновлення Олександра Азархіна повідомила, що держава видаватиме компенсацію житловими сертифікатами, тобто грошима. Чиновниця уточнила, що у Верховній Раді готовий до розгляду у другому читанні законопроект №7198, у якому врахували позицію відомства. Там наполягали, щоб надати вибір людям, які втратили житло. У першій редакції передбачалося будівництво нових будинків та заселення туди українців. Але зараз зробили вибір на користь іншої моделі.
Держава видаватиме грошові сертифікати на суми, що дорівнюють вартості втраченого житла. Громадяни самі розпоряджатимуться цими коштами. У них буде можливість купити квартиру на первинному чи вторинному ринку, або купити будівельні матеріали та побудувати приватні будинки.
"Також передбачена можливість у разі втрати приватного будинку на цій ділянці отримати компенсацію за будівельні матеріали та роботи з будівництва будинку на місці зруйнованого", - зазначила Азархіна. Житловий сертифікат дійсний протягом п'яти років. Українці зможуть обирати нове житло в будь-якому регіоні країни, окрім окупованих ітих, де йдуть бої. Вказано, що якщо суми на придбання нерухомості буде недостатньо, громадяни можуть додати власні кошти
Странно, что эту тему оказались не в состоянии рассмотреть: 1. Немец, бельгиец,... считают: За шесть-семь лет украинцы постоят всё, заработают сторители, производители строй материалов, транспортники,... С оглядом на налоговую политику заплатят в 2 раза больше средств, что пойдут на погашение.
2. Представитель организованной преступности во власти Украины счтает: 1. 50% будет отката на этапе тендера по продаже прав строительства. (И в Сочи) - Заработает турок, беларус, сириец,....(кто откатит в офшор) - платить и работать будет украинец. Всё равно ничего не будет построено и доведено до ума. И того - ни средств, ни развития, ни недвижимости - в Украине.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 27 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.