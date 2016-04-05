Зеленский: если танки Abrams прибудут в Украину к августу, это будет "слишком поздно"
Президент Владимир Зеленский в интервью SkyNews заявил, что вопрос сроков поставок крайне важен, и некоторое оружие, которое было обещано ранее, до сих пор не поставлено.
"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно не доехало. Бывает месяцы едет это оружие. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Я говорю, что облегчение приходит тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать в защиту нашей армии", - сообщил он.
На уточнение журналиста о том, что "не слишком ли поздно" будет, если танки из США прибудут в августе он ответил утвердительно:
"Да. Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут. Когда Америка даст нам "Абрамсы". Я не знаю, когда на самом деле придут танки из Европы", - заявил он.
Путин планирует мобилизацию сотен тысяч и новое наступление в Украине весной
Президент России Владимир Путин планирует новый раунд мобилизации, чтобы бросить сотни тысяч человек в новое наступление в Украине, которое может начаться в феврале-марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
После серии крупных поражений и сдачи половины захваченных с начала войны территорий даже Путин начинает признавать, что декларируемая мощь армии оказалась иллюзией, а некоторые чиновники в Кремле считают, что просто удержать завоеванные земли будет достижением.
Но Путин, говорят источники Bloomberg, не может смириться с фиаско своей украинской авантюры и готов пойти на крупнейшие человеческие жертвы со Второй мировой войны, делая ставку на то, что Запад устанет, а мобилизационный ресурс в Украине будет исчерпан.
Путин торопит генералов: они должны начать наступление до того момента, как Украина получит и освоит западные танки и бронетехнику. Его цель - показать, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя, а затем - договориться о мире на своих условиях, главное из которых - сохранение аннексированных украинских областей, говорят источники Bloomberg.
Для этого Путину предлагают мобилизовать еще 200 тысяч россиян, рассказали CNN источники, знакомые с данными американской разведки. Резерв из мобилизованных осенью постепенно заканчивается по мере того, как все больше и больше солдат бросаются в «мясорубку» под Бахмутом.
Новая мобилизация, говорят источники, будет более «тихой». А для ее проведения будет задействован единый реестр данных о населении, доступ к которому Минобороны получило с начала января.