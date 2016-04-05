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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3405340634073408>
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:22

edvardd написав:
  vitaliian написав:
Росіяни вдарили гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинжал" по об'єктах у Києві та Запоріжжі учора, — Ігнат.

"Росіяни використовують ці ракети для ударів по найбільш стратегічним для них цілям" — сказав речник.
https://t.me/voynareal/49566

по Запорожью, вчера ничего не прилетало, по области особенного тоже...


Матвіївка[/quote]


её нет в сводке, а вот Дерезівка - есть, она рядом, только что там кинжалить?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский: если танки Abrams прибудут в Украину к августу, это будет "слишком поздно"

Президент Владимир Зеленский в интервью SkyNews заявил, что вопрос сроков поставок крайне важен, и некоторое оружие, которое было обещано ранее, до сих пор не поставлено.

"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно не доехало. Бывает месяцы едет это оружие. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Я говорю, что облегчение приходит тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать в защиту нашей армии", - сообщил он.

На уточнение журналиста о том, что "не слишком ли поздно" будет, если танки из США прибудут в августе он ответил утвердительно:

"Да. Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут. Когда Америка даст нам "Абрамсы". Я не знаю, когда на самом деле придут танки из Европы", - заявил он.
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  GALeon написав:Матвіївка

И какой там энергетический объект ?


Кладовище ;)
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:43

Путин планирует мобилизацию сотен тысяч и новое наступление в Украине весной

Президент России Владимир Путин планирует новый раунд мобилизации, чтобы бросить сотни тысяч человек в новое наступление в Украине, которое может начаться в феврале-марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

После серии крупных поражений и сдачи половины захваченных с начала войны территорий даже Путин начинает признавать, что декларируемая мощь армии оказалась иллюзией, а некоторые чиновники в Кремле считают, что просто удержать завоеванные земли будет достижением.

Но Путин, говорят источники Bloomberg, не может смириться с фиаско своей украинской авантюры и готов пойти на крупнейшие человеческие жертвы со Второй мировой войны, делая ставку на то, что Запад устанет, а мобилизационный ресурс в Украине будет исчерпан.

Путин торопит генералов: они должны начать наступление до того момента, как Украина получит и освоит западные танки и бронетехнику. Его цель - показать, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя, а затем - договориться о мире на своих условиях, главное из которых - сохранение аннексированных украинских областей, говорят источники Bloomberg.

Для этого Путину предлагают мобилизовать еще 200 тысяч россиян, рассказали CNN источники, знакомые с данными американской разведки. Резерв из мобилизованных осенью постепенно заканчивается по мере того, как все больше и больше солдат бросаются в «мясорубку» под Бахмутом.

Новая мобилизация, говорят источники, будет более «тихой». А для ее проведения будет задействован единый реестр данных о населении, доступ к которому Минобороны получило с начала января.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:10

vitaliian
Ты цитируешь, но не приводишь ссылок

Простое гугление, доказывает, что ты транслируешь рашистов

Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.

И я не шучу в отношении тебя
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щойно в Запоріжжі бухнуло
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:51

  GALeon написав:Щойно в Запоріжжі бухнуло

странно, я слышал 2 взрыва, с интервалом 0,5 секунды, другие один...
сейчас ещё 1...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  GALeon написав:Щойно в Запоріжжі бухнуло

странно, я слышал 2 взрыва, с интервалом 0,5 секунды, другие один...
сейчас ещё 1...
Можливо кудись влучили перший раз, бо я почув один, а батько два. Але останній вибух нетакий як перші - дзвінкий
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:05

  GALeon написав:
edvardd написав:
  GALeon написав:Щойно в Запоріжжі бухнуло

странно, я слышал 2 взрыва, с интервалом 0,5 секунды, другие один...
сейчас ещё 1...
Можливо кудись влучили перший раз. Але останній вибух нетакий як перші - дзвінкий


Первый раз слышал громкий, второй минут через 7 немного тише. Правый район 9 больн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:
Первый раз слышал громкий, второй минут через 7 немного тише. Правый район 9 больн.
Перший був десь в ±20-30, а другий ±20-50
GALeon
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