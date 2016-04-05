_hunter написав:И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?.
Я розумію, як треба, коли тролять вести діалог. Тому по факту: - я Вам довів, що це не тільки моя та отого всл думка, як Ви стверджували; - а Ви якось з фактажем своїх аргументів не паритесь. Довести, що "Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось."
І саме Ви не розумієте очевидного -- було б пофіг, то 5-й канал про цей випадок не згадав у контексті -- "кричущий".
\\\Ваше беспокойство -- оценил. Могу успокоить -- не увеличивается эта категория \\\ А повинна прямо учора?))) Мова йде, щоб категорія тих, кого треба ловити, не збільшувалася. В майбутньому.
>>> Работа у нее такая -- ртом говорить. ВГК/ГК/любые другие официальные лица -- что по этому поводу говорят? \\\\ Це ж очевидно що в неї робота саме така -- казати те, що оті офіційні обличчя не можуть мовити. Чи Ви вважаєте, що ВГК, ГК та ін. будуть про усі! негаразди казати (тобто часто)?
\\\\\Имидж? Расследовать? Вам напомнить, чем летние раздачи под церквями на ЗУ закончились? \\\ Не тільки я хапаюсь. Про імідж вказала хто?
Еще раз. В последний раз -- ибо по кругу одно и то же мусолить я устал уже. Вы свою религиозность пытаетесь выставить Истиной Последней Инстанции -- напрочь забывая о том, что Украина -- государство светское -- и у "некоторых" ее граждан отношение ко всем церковным мероприятиям "может" от вашего отличаться.
Да-да)) Втомилися Ви скоріше не мусолити по колу, а вигадувати. Про мою релігійність. Все Ваше підгрунтя -- начебто моя релігійність. Хоча навіть атїсту зрозуміло, що похорон є похорон хоч в кого. Це не просто якийсь-то церковний обряд. Ви демагогічно намагаєтеся урівняти похорон з будь-яким церковним обрядом. Також само, як вище з відвідуванням "Епіцентру". Що в "Епіцентрі" повістки вручати, що на похороні.
_hunter написав:И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..
\\\ що похорони - це так собі місце для вручення повісток. \\\
Фигушки -- второй раз я на это не куплюсь. Там выше про какое-то расследование говорили? -- с удовольствием подожду его результатов.
Навіть вже не смішно, як Ви викручуєтесь -- за розслідування мова йшла стосовно випадку зі Швидкими, а не похоронній процесії.
Підмінили предмет і гадаєте, що ніхто не побачить? А випадок з похоронами не розглядався з точки зору законності. Ніким.
_hunter написав:И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..
Харе. Будь-якій нормальній людині очевидно, що похорони - це так собі місце для вручення повісток. Думаю, навіть Долярчик чи Bobua з цим погодяться(попри те, що в них є вагомі особисті причини не погоджуватися).
Але тоді треба змінювати Правила видачі повісток на дому. Напр.,. ходити зі слюсарями, і відкривати двері ззовні, якщо зсередини чомусь не хочуть.
А ще... Не пускати в інет-банк. Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.
Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.
Доплати і медалі інформаторам?
Ще ідеї?
І головне -- не скигліть, що примусово мобілізовані заважатимуть на фронті. От анітрошки. Попереду -- скажені звірі. Здаватись нема кому. Бо ж не проти якихось "ельфів" воюємо... Отже -- змушені будуть відстрілюватись. Не бачу проблем.
Кгм... Так про те й мова. Що треба "тоді треба змінювати правила видачі повісток" хоч на дому, хоч на касах і т.д. Але не видавати на похоронах.
Примусово мобілізовані це хто? Не добровольці. Отримав повістку - змирився з обов'язком, пішов служити. Це хто?
А от незаконність та несправедливість накшалт "на похоронах" з б-нами *Монако* зроблять з них: ухилявся від повістки всіма силами - ухилявся від призову всіма силами - затягнули, не змирився, забив на службу. Бо до простого обивательского небажання додалися підстави для обивательского обурення.
Навіщо давати зайві підстави? Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде. Як в неельфів))
Імхо. у війні на виснаження отой масовий обиватель відіграє мабуть теж одну з ключових ролей. Як і на скільки ефективно вдасться долучити його до оборони країни.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 січ, 2023 22:20, всього редагувалось 1 раз.
—Знав би ти, козаче, що у нашому місці нині твориться? Понад сімдесят літ живу, подібного не зустрічав, не бачив… —І як же ж воно, те ваше диво виглядає? -- цікавлюся. —А вважай, що все місто, як мурашник з ящиками сюди-туди бігає. З скриньками ''гуманітарки''. Глава держави своїм указом звільнив головного злодія із обласної військово-цивільної адміністрації. А той всі поклади допомоги населенню з-за кордону нашого напівокупаваного краю підім’яв під себе, заскирдував на складах і замість того, щоб віддати людям за призначенням, реалізовував через торговельну мережу, ринки. А тепер, залишившись без керма у руках, віддав наказ залишки добра відати пенсіонерам. Моя дружина з різних фондів, за їхнім покликом уже притарабанила додому аж вісім гуманітарних поклаж. І дзвінки не припиняються. Приходьте, мовляв, отримуйте ще молочні консерви, горошок, яловичину і таке інше. Поморилися люди геть від заморського добра… Усе, що недогризли злодії від влади підбирають... І стид, і срам... —Так за подібне судити треба? Злодії у владі
—Та хто їх дістане… Вони вже набили калитки, десь в дорозі до теплих країв, не сьогодні-завтра на цю вертикаль посадять іншого. Все продовжиться в тому чи ще більш брутальному вимірі. Влада, це завжди головні злодії. А цих сьогоднішніх навіть не зупиняє те, що війна, що кращі наші сини й дочки кладуть голови за нашу волю, свободу і незалежність… А вони крадуть як навіжені мільйонами і мільярдами. На чолі з міністрами, головами адміністрацій… Тільки дробовик, хоч би з сіллю в зад, і може виправити ситуацію… І спробуй переконай таку людину, як мій знайомий із Запоріжжя, що все далеко не так, як все місто нині бігає з яшиками ''гуманітарки'' вулицями обласного центру, тією, котру не встигли реалізувати на ринках їхні місцеві бандити… Олександр Горобець,
☝️На фоне разговоров о готовящемся контрнаступлении украинских войск (о нем заговорил даже Байден), среди командиров российской армии идет все больше дискуссий насчет того, как будут развиваться события в рамках СВО. Сейчас военные разработали три базовых сценария того, как может пойти война в ближайшие месяцы.
Три источника в Минобороны и Генштабе поделились с нами информацией об этих сценариях. Интересно, что военные пока что не показали их Владимиру Путину. Собираются сделать это «в скором времени», но дат не называют.
Согласно первому сценарию, Украина, до зубов вооруженная западным оружием, идет в контрнаступление. Наиболее вероятно, что часть территорий враг отвоюет, в части своих контрнаступательных операций потерпит поражение. Самое оптимистичное развитие событий при этом сценарии – украинцы забирают часть юга (например, всю Херсонскую область и Мелитополь), но терпят поражение, скорее всего, в Донбассе. При плохом развитии событий Россия может потерять даже Крым. Все очень сильно зависит от оружия, которое получит Украина. А это не только танки, а и ряд вооружений, о которых публично не сообщается. И там могут быть очень неприятные для нас сюрпризы. Кроме того, контрнаступление украинцев точно будет сопровождаться такими вещами, как удары по Москве и другим российским тылам.
Второго сценария придерживается Владимир Путин. Это большое наступление против Украины. В идеале – с захватом Киева, но по факту – как получится. Это сценарий очень рискованный. Во-первых, сейчас у России нет сил для большого контрнаступления. Во-вторых, будут страшные потери, только погибших и тяжело раненых мобилизованных может быть минимум 300 тысяч. В-третьих, если контрнаступление провалится, возможен разгром самых боеспособных частей нашей армии. Тогда враг точно зайдет не только в Крым, а и как минимум в Белгородскую, Ростовскую и другие приграничные области, которые Украина пока что не считает «своими».
Третий вариант – Россия пытается избежать больших боев и уступает Украине часть завоеванных территорий. Сценарий наименее рискованный. Многие военные устали, поэтому среди них достаточно сторонников такого подхода. О сдаче Крыма, разумеется, никто не говорит, а вот сценарий Сергея Суровикина с уходом из Мелитополя (сейчас его реализация приостановлена) вполне может снова стать актуальным. Больше всего сторонники примирения с Украиной среди военных спорят, отдавать противнику только юг, или же приходится уходить и из Донбасса. Ну и есть еще одна проблема. Владимир Путин сейчас против такого сценария и приказал генералам с жертвами не считаться. Так когда-то было в Херсоне, но город удержать все равно не получилось. Поэтому многие военные недовольны.