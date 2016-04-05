☝️На фоне разговоров о готовящемся контрнаступлении украинских войск (о нем заговорил даже Байден), среди командиров российской армии идет все больше дискуссий насчет того, как будут развиваться события в рамках СВО. Сейчас военные разработали три базовых сценария того, как может пойти война в ближайшие месяцы.



Три источника в Минобороны и Генштабе поделились с нами информацией об этих сценариях. Интересно, что военные пока что не показали их Владимиру Путину. Собираются сделать это «в скором времени», но дат не называют.



Согласно первому сценарию, Украина, до зубов вооруженная западным оружием, идет в контрнаступление. Наиболее вероятно, что часть территорий враг отвоюет, в части своих контрнаступательных операций потерпит поражение. Самое оптимистичное развитие событий при этом сценарии – украинцы забирают часть юга (например, всю Херсонскую область и Мелитополь), но терпят поражение, скорее всего, в Донбассе. При плохом развитии событий Россия может потерять даже Крым. Все очень сильно зависит от оружия, которое получит Украина. А это не только танки, а и ряд вооружений, о которых публично не сообщается. И там могут быть очень неприятные для нас сюрпризы. Кроме того, контрнаступление украинцев точно будет сопровождаться такими вещами, как удары по Москве и другим российским тылам.



Второго сценария придерживается Владимир Путин. Это большое наступление против Украины. В идеале – с захватом Киева, но по факту – как получится. Это сценарий очень рискованный. Во-первых, сейчас у России нет сил для большого контрнаступления. Во-вторых, будут страшные потери, только погибших и тяжело раненых мобилизованных может быть минимум 300 тысяч. В-третьих, если контрнаступление провалится, возможен разгром самых боеспособных частей нашей армии. Тогда враг точно зайдет не только в Крым, а и как минимум в Белгородскую, Ростовскую и другие приграничные области, которые Украина пока что не считает «своими».



Третий вариант – Россия пытается избежать больших боев и уступает Украине часть завоеванных территорий. Сценарий наименее рискованный. Многие военные устали, поэтому среди них достаточно сторонников такого подхода. О сдаче Крыма, разумеется, никто не говорит, а вот сценарий Сергея Суровикина с уходом из Мелитополя (сейчас его реализация приостановлена) вполне может снова стать актуальным. Больше всего сторонники примирения с Украиной среди военных спорят, отдавать противнику только юг, или же приходится уходить и из Донбасса. Ну и есть еще одна проблема. Владимир Путин сейчас против такого сценария и приказал генералам с жертвами не считаться. Так когда-то было в Херсоне, но город удержать все равно не получилось. Поэтому многие военные недовольны.

