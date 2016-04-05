Кого касаются ограничения:члены Кабмина, первые заместители и заместители министров;руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;государственные секретари министерств;руководитель Офиса президента Украины и его заместители;руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом Украины, и их заместители;глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;председатель и члены Счетной палаты;глава и члены Центральной избирательной комиссии;председатели и члены других государственных коллегиальных органов;секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;народные депутаты Украины;уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека и его представители;председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;судьи Конституционного суда Украины;судьи;прокуроры;руководители других государственных органов и их заместители;депутаты местных советов;руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами; органами местного самоуправления;руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов.Исключения из правила:Впрочем, Кабмин предусмотрел, что чиновник все же сможет пересечь границу без служебной командировки, если он отец-или мать-одиночка с детьми до 18 лет.Женщина или мужчина, являющиеся родителями-одиночками, могут выезжать за пределы Украины с целью посещения детей, находящихся за пределами страны или для сопровождения детей для выезда за пределы Украины. Пропуск осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих документов.Также можно выехать за границу, когда в стране пребывания умер один из членов семьи первой или второй степени родства. Для этого нужно разрешение главы Государственной пограничной службы.Кроме того, пересечь границу можно для лечения, но при наличии документов, дающих право на выезд из Украины и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.Критика документа:В запрет на выезд за границу "под шумок" вписали также и женщин-госслужащих и депутаток, которые обычно составляют большинство в местных советах.С такой критикой документа выступила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, отметившая, что депутаты местных органов самоуправления мужского пола и так не имели права выезда как военнообязанные.По ее словам,, ведь, как правило, активные украинки сегодня работают, волонтерят и помогают фронту, завозя в страну гуманитарку, лекарства, авто, но теперь им будет это запрещено."Думаю, президенту, СНБО и правительству следует разъяснить свои действия украинкам, которые тянут на себе тыл", - подчеркнула народный депутат.