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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3407340834093410>
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тема с повестками немного преувеличена, действительно.
кошмарят маленькие пгт.
тут другое.
вчера звонили рабочие, крановщик молодой, работу просят какую-нибудь, чтобы с голоду не сдохнуть.
интересно, например, крановщик проходил срочную. дважды записывался в военкомат - говорят дома сиди.
ещё пол года и не возникнут ли голодные бунты?
в чём проблема выпустить людей на работу?

через неделю-две будет заседание КМУ, где должны перетрясти постанову. студентов уже убрали, по шляху - уже сложно, скорее всего выезд перекроют и сопровождающим инвалидов и пр.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:интересно, например, крановщик проходил срочную. дважды записывался в военкомат - говорят дома сиди.

Что ты не понял? Нет нужного ВУСа.
У тебя какой ВУС? 40КГ БК явно осилишь. Давай-ка вместо сотрудника- себя!!
Ты почему ещё не с фронта постишь видосы, как бицепсы работают по переноске снарядов!!
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:03

  beee написав:ещё пол года и не возникнут ли голодные бунты?
в чём проблема выпустить людей на работу?

Звісно виникнуть бунти. Хай сидить вдома.

PS: Звичайні москальські наративи.
PS:: Чи у москалів "сиди вдома" розуміють у прямому сенсі цього слова?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:06

  Hotab написав:Что ты не понял? Нет нужного ВУСа.

У кого, у кранівника? Та його розірвуть на шматки, тільки він з дому вийде. :)
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:09

#ГУРінформує
‼️ російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України
▪️ Відомо, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.
📌 Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського, тощо.
▪️ Серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.
👉 Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Третий вариант – Россия пытается избежать больших боев и уступает Украине часть завоеванных территорий. ...О сдаче Крыма, разумеется, никто не говорит...
рф зашла слишком далеко. Только этим сценарием не получится отделаться.

  vitaliian написав:Второго сценария придерживается Владимир Путин. Это большое наступление против Украины. В идеале – с захватом Киева...
Про этот сценарий трубит не один источник. Но сейчас рф свои наступательные силы сосредотачивает в основном на Донбассе (в первую очередь) и Запорожской области -- это должно мешать параллельной подготовке к такому сценарию.
Хотя рф открытую агрессию начала относительно провально, то в принципе не удивительно и развитие такого сценария.

  vitaliian написав:Согласно первому сценарию, Украина, до зубов вооруженная западным оружием, идет в контрнаступление. Наиболее вероятно, что часть территорий враг отвоюет...
Не один источник сообщает, что ВСУ готовит масштабную операцию. Такой сценарий имеет высокую вероятность воплощения и он может быть применим, когда рф захочет воплотить свой 2-й сценарий, а тут нежданчик :mrgreen:

В любом случае, что правда, а что вымысел покажет время.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:31

https://apostrophe.ua/news/politics/202 ... iem/289465
Кого касаются ограничения:
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... s69-270123
члены Кабмина, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

руководитель Офиса президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом Украины, и их заместители;

глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

председатель и члены Счетной палаты;

глава и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека и его представители;

председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами; органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;

председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;

глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов.

Исключения из правила:
Впрочем, Кабмин предусмотрел, что чиновник все же сможет пересечь границу без служебной командировки, если он отец-или мать-одиночка с детьми до 18 лет.

Женщина или мужчина, являющиеся родителями-одиночками, могут выезжать за пределы Украины с целью посещения детей, находящихся за пределами страны или для сопровождения детей для выезда за пределы Украины. Пропуск осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих документов.

Также можно выехать за границу, когда в стране пребывания умер один из членов семьи первой или второй степени родства. Для этого нужно разрешение главы Государственной пограничной службы.

Кроме того, пересечь границу можно для лечения, но при наличии документов, дающих право на выезд из Украины и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.

Критика документа:
В запрет на выезд за границу "под шумок" вписали также и женщин-госслужащих и депутаток, которые обычно составляют большинство в местных советах.

С такой критикой документа выступила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, отметившая, что депутаты местных органов самоуправления мужского пола и так не имели права выезда как военнообязанные.

По ее словам, сегрегация украинок происходит по социальному статусу, ведь, как правило, активные украинки сегодня работают, волонтерят и помогают фронту, завозя в страну гуманитарку, лекарства, авто, но теперь им будет это запрещено.

"Думаю, президенту, СНБО и правительству следует разъяснить свои действия украинкам, которые тянут на себе тыл", - подчеркнула народный депутат.

А, Вы заверяете, что только я вижу то, что "колет в бок"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:32

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:33

  Kudrjavuy написав:А, Вы заверяете, что только я вижу то, что "колет в бок"
нет, вы просто видите проблемы, но не видите возможностей. "Слепота на один глаз" (в переносном смысле). На мой вопрос вы так и не ответили
  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Давно не вижу ...С октября 1992 го
а до этого все было замечательно да?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:44

  Water написав:
  Hotab написав:Что ты не понял? Нет нужного ВУСа.

У кого, у кранівника? Та його розірвуть на шматки, тільки він з дому вийде. :)

Много спецов под бронью, но и с работой проблема, по известной причине.
(это касается прежде всего организаций с непрерывным циклом)
Кто рассчитывается - подбирают сразу.
"нужный ВУС" - рвался в 14м.
Но они были не нужны - на сегодня много кончилось, но и молодые появились с ОПЫТОМ.
Трагедия, как я уже указывал в отсутствии архивов, в той же "вишенке на торте", что подложили в 11м году.
Теперь вопрос где найти спецов способных быстро переучиться и не ободрать действующие частя.
Именно основных специалистов?
Kudrjavuy
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