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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:56
Kudrjavuy написав: Water написав: Hotab написав:
Что ты не понял? Нет нужного ВУСа.
У кого, у кранівника? Та його розірвуть на шматки, тільки він з дому вийде.
Много спецов под бронью, но и с работой проблема, по известной причине.
(это касается прежде всего организаций с непрерывным циклом)
Кто рассчитывается - подбирают сразу.
"нужный ВУС" - рвался в 14м.
Но они были не нужны - на сегодня много кончилось, но и молодые появились с ОПЫТОМ.
Трагедия, как я уже указывал в отсутствии архивов, в той же "вишенке на торте", что подложили в 11м году.
Теперь вопрос где найти спецов способных быстро переучиться и не ободрать действующие частя.
Именно основных специалистов?
С удивлением узнал, что до сих пор числюсь под бронью. Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Какой-то сюрр.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 00:03
vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
А, Вы заверяете, что только я вижу то, что "колет в бок"
нет, вы просто видите проблемы, но не видите возможностей. "Слепота на один глаз" (в переносном смысле). На мой вопрос вы так и не ответили
vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
Давно не вижу ...С октября 1992 го
а до этого все было замечательно да?
"До этого"(ОНО БЫЛО)
Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.
Даже всё как то забывалось,...
...............................................
(О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз"
)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 28 січ, 2023 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 00:06
Игорь Алексеевич написав:
Мне сегодня отец позвонил.
Говорит сегодня уже 2 гум. получил и завтра 2 шт.получать, а одну прямо к дому привезут.
Теперь понял в чём дело
К нам даже стали фурами привозить с иностранной комплектацией и раздавать "неорганизованно".
Без регистрации в доход.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 00:33
Hotab написав: Kudrjavuy написав:
Бл... остаются они проФФессоры да кивы
Остаёшься ты. Застрявший. А жизнь идёт.
Приходят новые люди. Не хуже.
А ты следи за помелом. Чтоб не нести чушь.
Вам ещё слишком рано давать такие комментарии.
Тем более, не понимая, что именно Воры в 11м году "Законодательно" ликвидировали в Украине самую лучшую школу Судебной экспертизы.
По нажимом РФ она была тупо коррумпирована, а под нажимом Запада ликвидирована.
И кто такой "Михалыч"...
В принципе, как и Ваш покорный слуга.
Бл... - это не та платформа, где можно много стучать по кнопкам.
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