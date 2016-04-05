Додано: Суб 28 січ, 2023 03:00

Kudrjavuy написав: О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз

Kudrjavuy написав: Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.

Даже всё как то забывалось Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.Даже всё как то забывалось

профессия такая (долярчик в курсе какая)поправляйтесьто есть вы согласны, что причина в вас? Может память слишком хорошая. Что тоже нехорошо.Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. Так же в совке было принято нарушение прав человека (я бы сказал что на данном слоне и держался совок), обворовывание народа через низкие зарплаты, необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, что порождало культ вещей (то что было недоступно пэрэсичному делало обладателя элитой). А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других.В этом смысле в 1991 изменилась только вывеска, основные болячки общества как были, так и остались. Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.Днепр. Воздушная тревога