Kudrjavuy написав:А, Вы заверяете, что только я вижу то, что "колет в бок"
нет, вы просто видите проблемы, но не видите возможностей. "Слепота на один глаз" (в переносном смысле). На мой вопрос вы так и не ответили
vitaliian написав:
Kudrjavuy написав:Давно не вижу ...С октября 1992 го
а до этого все было замечательно да?
"До этого"(ОНО БЫЛО) Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину. Даже всё как то забывалось,... ............................................... (О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз" )
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 28 січ, 2023 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:Бл... остаются они проФФессоры да кивы
Остаёшься ты. Застрявший. А жизнь идёт. Приходят новые люди. Не хуже. А ты следи за помелом. Чтоб не нести чушь.
Вам ещё слишком рано давать такие комментарии. Тем более, не понимая, что именно Воры в 11м году "Законодательно" ликвидировали в Украине самую лучшую школу Судебной экспертизы. По нажимом РФ она была тупо коррумпирована, а под нажимом Запада ликвидирована. И кто такой "Михалыч"... В принципе, как и Ваш покорный слуга. Бл... - это не та платформа, где можно много стучать по кнопкам.
Kudrjavuy написав:О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз
профессия такая (долярчик в курсе какая) поправляйтесь
Kudrjavuy написав:Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину. Даже всё как то забывалось
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память слишком хорошая. Что тоже нехорошо.
Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. Так же в совке было принято нарушение прав человека (я бы сказал что на данном слоне и держался совок), обворовывание народа через низкие зарплаты, необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, что порождало культ вещей (то что было недоступно пэрэсичному делало обладателя элитой). А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других.
В этом смысле в 1991 изменилась только вывеска, основные болячки общества как были, так и остались. Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.