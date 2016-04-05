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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3407340834093410
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:03

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:А, Вы заверяете, что только я вижу то, что "колет в бок"
нет, вы просто видите проблемы, но не видите возможностей. "Слепота на один глаз" (в переносном смысле). На мой вопрос вы так и не ответили
  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Давно не вижу ...С октября 1992 го
а до этого все было замечательно да?

"До этого"(ОНО БЫЛО)
Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.
Даже всё как то забывалось,...
...............................................
(О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз" :lol: )
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 28 січ, 2023 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:06

  Игорь Алексеевич написав:Мне сегодня отец позвонил.
Говорит сегодня уже 2 гум. получил и завтра 2 шт.получать, а одну прямо к дому привезут.
Теперь понял в чём дело :twisted:

:lol:
К нам даже стали фурами привозить с иностранной комплектацией и раздавать "неорганизованно".
Без регистрации в доход.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:33

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Бл... остаются они проФФессоры да кивы

Остаёшься ты. Застрявший. А жизнь идёт.
Приходят новые люди. Не хуже.
А ты следи за помелом. Чтоб не нести чушь.

Вам ещё слишком рано давать такие комментарии.
Тем более, не понимая, что именно Воры в 11м году "Законодательно" ликвидировали в Украине самую лучшую школу Судебной экспертизы.
По нажимом РФ она была тупо коррумпирована, а под нажимом Запада ликвидирована.
И кто такой "Михалыч"...
В принципе, как и Ваш покорный слуга.
Бл... - это не та платформа, где можно много стучать по кнопкам. :evil:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 03:00

  Kudrjavuy написав:О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз
профессия такая (долярчик в курсе какая) 8) поправляйтесь
  Kudrjavuy написав:Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.
Даже всё как то забывалось
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память слишком хорошая. Что тоже нехорошо.

Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. Так же в совке было принято нарушение прав человека (я бы сказал что на данном слоне и держался совок), обворовывание народа через низкие зарплаты, необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, что порождало культ вещей (то что было недоступно пэрэсичному делало обладателя элитой). А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других.

В этом смысле в 1991 изменилась только вывеска, основные болячки общества как были, так и остались. Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.

Днепр. Воздушная тревога
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 03:54

Леопард (нажать для просмотра видео)

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  #<1 ... 3407340834093410
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