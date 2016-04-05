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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3407340834093410
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:03

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:А, Вы заверяете, что только я вижу то, что "колет в бок"
нет, вы просто видите проблемы, но не видите возможностей. "Слепота на один глаз" (в переносном смысле). На мой вопрос вы так и не ответили
  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Давно не вижу ...С октября 1992 го
а до этого все было замечательно да?

"До этого"(ОНО БЫЛО)
Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.
Даже всё как то забывалось,...
...............................................
(О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз" :lol: )
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 28 січ, 2023 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:06

  Игорь Алексеевич написав:Мне сегодня отец позвонил.
Говорит сегодня уже 2 гум. получил и завтра 2 шт.получать, а одну прямо к дому привезут.
Теперь понял в чём дело :twisted:

:lol:
К нам даже стали фурами привозить с иностранной комплектацией и раздавать "неорганизованно".
Без регистрации в доход.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 03:00

  Kudrjavuy написав:О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз
профессия такая (долярчик в курсе какая) 8) поправляйтесь
  Kudrjavuy написав:Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.
Даже всё как то забывалось
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память избирательная, помнит то что хочет.

Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других

Так же в совке было принято нарушение прав человека (на данном слоне и держался совок), обворовывание народа (через низкие зарплаты), необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, аудио видео технику.

Благодаря импорту и Китаю техника стала доступной даже одиноким бабушкам, народ стали "обворовывать" через безработицу. В плане коррупции изменилась только вывеска, и аппетиты выросли. Основные болячки общества как были, так и остались.

Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.

Днепр. Воздушная тревога
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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 07:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 03:54

Леопард (нажать для просмотра видео)

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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  beee написав:ещё пол года и не возникнут ли голодные бунты?
в чём проблема выпустить людей на работу?

Звісно виникнуть бунти. Хай сидить вдома.

PS: Звичайні москальські наративи.
PS:: Чи у москалів "сиди вдома" розуміють у прямому сенсі цього слова?
Не понял. Так а жрать за что ?
Чи ти троль звичайний
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  beee написав:интересно, например, крановщик проходил срочную. дважды записывался в военкомат - говорят дома сиди.

Что ты не понял? Нет нужного ВУСа.
У тебя какой ВУС? 40КГ БК явно осилишь. Давай-ка вместо сотрудника- себя!!
Ты почему ещё не с фронта постишь видосы, как бицепсы работают по переноске снарядов!!
Что за набор букв не понимаю.
Какие нах бицепсы.
Куда ему записываться
Какой фронт.
ты с фронта пишешь?
beee
 
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  #<1 ... 3407340834093410
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