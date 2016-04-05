профессия такая (долярчик в курсе какая) поправляйтесь
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память избирательная, помнит то что хочет, остальное забывает.
Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других
Так же в совке было принято нарушение прав человека (на данном слоне и держался совок), обворовывание народа (через низкие зарплаты), необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, аудио видео технику.
Благодаря импорту и Китаю теперь техника стала доступной даже одиноким бабушкам, народ стали "обворовывать" иначе - через безработицу и инфляцию.
В плане коррупции изменилась только вывеска, а ну и аппетиты выросли. Основные болячки общества как были, так и остались.
Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.
Днепр. Воздушная тревога