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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3407340834093410
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 03:00

  Kudrjavuy написав:О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз
профессия такая (долярчик в курсе какая) 8) поправляйтесь
  Kudrjavuy написав:Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.
Даже всё как то забывалось
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память избирательная, помнит то что хочет, остальное забывает.

Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других

Так же в совке было принято нарушение прав человека (на данном слоне и держался совок), обворовывание народа (через низкие зарплаты), необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, аудио видео технику.

Благодаря импорту и Китаю теперь техника стала доступной даже одиноким бабушкам, народ стали "обворовывать" иначе - через безработицу и инфляцию.

В плане коррупции изменилась только вывеска, а ну и аппетиты выросли. Основные болячки общества как были, так и остались.

Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.

Днепр. Воздушная тревога
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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 10:35, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 03:54

Леопард (нажать для просмотра видео)

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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других


и не только в этом , проблема Украины с 1991г была в том, что у нас в стране было слишком мало украинцев (особенно это качается Крыма, где они были в меньшинстве)

может для кого-то это старое давно забытая история, для молодых (кому сегодня 40+) будет интересно узнать как россияне пытались отбрать Крым еще в 1991/92гг

также интересно для понимания процессов посмотреть нашего третьего президента


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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:08

вода в каховке упала на 1,5 метра, подохло около 10000 тонн рыбы, попытался запустить пару идей как поднять воду...вода она и для атомки будет нужна...
edvardd
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