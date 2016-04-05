Kudrjavuy написав:О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз
профессия такая (долярчик в курсе какая) поправляйтесь
Kudrjavuy написав:Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину. Даже всё как то забывалось
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память избирательная, помнит то что хочет, остальное забывает.
Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других
Так же в совке было принято нарушение прав человека (на данном слоне и держался совок), обворовывание народа (через низкие зарплаты), необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, аудио видео технику.
Благодаря импорту и Китаю теперь техника стала доступной даже одиноким бабушкам, народ стали "обворовывать" иначе - через безработицу и инфляцию.
В плане коррупции изменилась только вывеска, а ну и аппетиты выросли. Основные болячки общества как были, так и остались.
Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.
Днепр. Воздушная тревога
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 10:35, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian написав:Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других
и не только в этом , проблема Украины с 1991г была в том, что у нас в стране было слишком мало украинцев (особенно это качается Крыма, где они были в меньшинстве)
может для кого-то это старое давно забытая история, для молодых (кому сегодня 40+) будет интересно узнать как россияне пытались отбрать Крым еще в 1991/92гг
также интересно для понимания процессов посмотреть нашего третьего президента
"Узгодити, скільки Україні потрібно танків та ракет, Залужний і Міллі могли й телефоном. Для цього їм не потрібно було зустрічатися десь у секретному місці. Йдеться про спільну розробку воєнної операції. Вони три години сиділи над картою й разом планували операцію по взяттю Мелітополя, виходу до узбережжя Чорного моря та перетворення Криму і окупованої частини Херсонщини у величезний котел для російської армії. Це спецоперація, яка завершить війну", - переконаний Піонтковський. https://uainfo.org/blognews/1674313068- ... oviv-.html
Я в в 2008 году приезжал в Ялту на конференцию к Перельмутеру в дом писателя. Удивился тогда ещё, с какого хрена кацапский флаг (тряпка) везде висит, а мне говорят, это пансионат росии. Нужно было страной заниматься
СПОЖИВАННЯ електроенергії: дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним.
ПРИЧИНА ДЕФІЦИТУ: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
ОБМЕЖЕННЯ споживання: до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго (перелік тут http://bit.ly/3tGVpah) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
РЕМОНТНІ РОБОТИ: триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Найскладніша ситуація в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.
«Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше. Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.
Минобороны Великобритании: потери России из-за удара по Макеевке превысили 300 человек. Большинство из них погибли или пропали без вести
Потери России из-за ракетного удара ВСУ по аннексированной Макеевке в Донецкой области, скорее всего, составляют более 300 человек, сообщило министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.
«По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения», — говорится в заявлении министерства.
Российская сторона ранее утверждала, что из-за удара по Макеевке погибли 89 человек. По мнению британской военной разведки, информация о погибших, представленная Россией, отличается от данных Минобороны Великобритании из-за «повсеместного присутствия дезинформации в публичных заявлениях российских властей».