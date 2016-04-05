Школы в Брянской области подготовят для размещения военнослужащих
Об этом сообщило издание «Важные истории», получившие аудиозапись, на которой местная чиновница Алла Азаркина даёт указания подготовить как минимум шесть местных школ для размещения военнослужащих. «МЧС приедет, посмотрит с целью, в случае чрезвычайной ситуации, размещения военных на базе этих школ. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы будем вас тоже информировать», — говорит Азаркина.
Каким образом будут учиться школьники чиновница не сказала.
Успіх написав:Головне (як один написав в коментах під відео про крутизну леопардів) - дожити до того часу, коли вже вони з'являться у нас на фронті...
А ти підготовлений до їх експлуатації та обслуговування ? Бо отримати танки чи броньовані машини це пів діла. Набагато важливіше підготувати екіпажі для них. Без екіпажів це або груда металу або трофей в руках ворога.