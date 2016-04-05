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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3409341034113412>
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:26

  Успіх написав:- дожити до того часу, коли вже вони з'являться у нас на фронті
лучше б себе леопарда купили вместо Смарта)

Іспанія передасть Україні Leopard 2 вже навесні. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
https://t.me/yigal_levin/39613


Школы в Брянской области подготовят для размещения военнослужащих

Об этом сообщило издание «Важные истории», получившие аудиозапись, на которой местная чиновница Алла Азаркина даёт указания подготовить как минимум шесть местных школ для размещения военнослужащих. «МЧС приедет, посмотрит с целью, в случае чрезвычайной ситуации, размещения военных на базе этих школ. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы будем вас тоже информировать», — говорит Азаркина.

Каким образом будут учиться школьники чиновница не сказала.

Вот и готовые мишени
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Головне (як один написав в коментах під відео про крутизну леопардів) - дожити до того часу, коли вже вони з'являться у нас на фронті...

А ти підготовлений до їх експлуатації та обслуговування ? Бо отримати танки чи броньовані машини це пів діла. Набагато важливіше підготувати екіпажі для них. Без екіпажів це або груда металу або трофей в руках ворога.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:03

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Зображення

👍
Головне (як один написав в коментах під відео про крутизну леопардів) - дожити до того часу, коли вже вони з'являться у нас на фронті... :roll:

https://ibb.co/mzkGpxj
В Україну прибув перший танк Леопард...
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ROLF написав:В Україну прибув перший танк Леопард...

ты реальный дурачок?
поклонник петросяна?
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:12

  Прохожий написав:
  ROLF написав:В Україну прибув перший танк Леопард...

ты реальный дурачок?
поклонник петросяна?

Скорее хочет жахнуть в шоколадный глаз такую девочку с под Сызрани, которая на пенсии перебралась в родную говень Керчи или Севы, где её в "Еве" лет 10 назад и сфоткали
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:19

  ROLF написав:В Україну прибув перший танк Леопард
по случайности точная копия твоего мозга
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:56

Чинні можливості росіян виробляти високоточні боєприпаси означають, що ракетні удари по Україні, ймовірно, триватимуть ще до дев'яти місяців. Про це повідомляє ERR з посиланням на слова голови розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга.

Ракетні атаки РФ можуть тривати від трьох до дев’яти місяців:

“З нашого найоптимістичнішого погляду, це найближчі три-чотири місяці, або до весни, а з більш песимістичного – шість-дев’ять місяців”, – сказав Гросберг.

Тривалість таких атак з боку Росії залежить від того, скільки високоточних боєприпасів було у Росії до початку війни:

“Росія протягом усієї війни продовжувала виробляти ракети на додаток до тих, що були на складах”.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Леопард (нажать для просмотра видео)

На Т-64БВ зразка 2017 р по відосику стабілізатор не гірший
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 20:21

  Denik написав:
  vitaliian написав:Леопард (нажать для просмотра видео)

На Т-64БВ зразка 2017 р по відосику стабілізатор не гірший


дык основная функция танка

видосики для обывателя
лучше поищите про настоящую их скорость
cohan
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