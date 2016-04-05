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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3409341034113412
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 20:22

США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.


Конгрес США виділив допомогу на суму понад 113 млрд дол. на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ.

У тексті зазначається, що, плануючи нагляд, Сполучені Штати прагнуть "визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань".

Для цього створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID – "Могутньої трійки"), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 20:26

И рабы идут

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 20:30

  jump написав:США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.


Конгрес США виділив допомогу на суму понад 113 млрд дол. на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ.

У тексті зазначається, що, плануючи нагляд, Сполучені Штати прагнуть "визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань".

Для цього створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID – "Могутньої трійки"), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США.

Интересно сообщат сколько украли?
vitaliian
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Повідомлень: 16563
З нами з: 06.04.16
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Подякували: 2977 раз.
 
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  #<1 ... 3409341034113412
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