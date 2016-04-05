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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:26
Успіх написав:
- дожити до того часу, коли вже вони з'являться у нас на фронті
лучше б себе леопарда купили вместо Смарта)
Школы в Брянской области подготовят для размещения военнослужащих
Об этом сообщило издание «Важные истории», получившие аудиозапись, на которой местная чиновница Алла Азаркина даёт указания подготовить как минимум шесть местных школ для размещения военнослужащих. «МЧС приедет, посмотрит с целью, в случае чрезвычайной ситуации, размещения военных на базе этих школ. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы будем вас тоже информировать», — говорит Азаркина.
Каким образом будут учиться школьники чиновница не сказала.
Вот и готовые мишени
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Додано: Суб 28 січ, 2023 16:08
Успіх написав:
Головне (як один написав в коментах під відео про крутизну леопардів) - дожити до того часу, коли вже вони з'являться у нас на фронті...
А ти підготовлений до їх експлуатації та обслуговування ? Бо отримати танки чи броньовані машини це пів діла. Набагато важливіше підготувати екіпажі для них. Без екіпажів це або груда металу або трофей в руках ворога.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:06
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:56
Чинні можливості росіян виробляти високоточні боєприпаси означають, що ракетні удари по Україні, ймовірно, триватимуть ще до дев'яти місяців. Про це повідомляє ERR з посиланням на слова голови розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга.
Ракетні атаки РФ можуть тривати від трьох до дев’яти місяців:
“З нашого найоптимістичнішого погляду, це найближчі три-чотири місяці, або до весни, а з більш песимістичного – шість-дев’ять місяців”, – сказав Гросберг.
Тривалість таких атак з боку Росії залежить від того, скільки високоточних боєприпасів було у Росії до початку війни:
“Росія протягом усієї війни продовжувала виробляти ракети на додаток до тих, що були на складах”.
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jump
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Додано: Суб 28 січ, 2023 20:06
vitaliian написав:
Леопард (нажать для просмотра видео)
На Т-64БВ зразка 2017 р по відосику стабілізатор не гірший
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Denik
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Додано: Суб 28 січ, 2023 20:21
Denik написав: vitaliian написав:
Леопард (нажать для просмотра видео)
На Т-64БВ зразка 2017 р по відосику стабілізатор не гірший
дык основная функция танка
видосики для обывателя
лучше поищите про настоящую их скорость
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Додано: Суб 28 січ, 2023 20:22
США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.
Конгрес США виділив допомогу на суму понад 113 млрд дол. на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ.
У тексті зазначається, що, плануючи нагляд, Сполучені Штати прагнуть "визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань".
Для цього створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID – "Могутньої трійки"), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США.
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jump
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Додано: Суб 28 січ, 2023 20:26
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vitaliian
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Додано: Суб 28 січ, 2023 20:30
jump написав:
США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.
Конгрес США виділив допомогу на суму понад 113 млрд дол. на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ.
У тексті зазначається, що, плануючи нагляд, Сполучені Штати прагнуть "визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань".
Для цього створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID – "Могутньої трійки"), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США.
Интересно сообщат сколько украли?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:19
Данілов в інтервю заявив, що 23 січня на росії відбулися певні збори певних людей щодо подальшого розвитку подій.
Цікаво, про що мова?
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