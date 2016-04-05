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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3409341034113412
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:52

Журналисты Al Jazeera показали украинский командно-наблюдательный пункт где-то под Бахмутом. Почему экраны не заблюрены, или почему впустили туда журналистов - отдельный вопрос, но репортаж уже вышел на весь мир.

Такие комнаты в Армии обороны Израиля называются "ХАМАЛЬ" что является сокращением от "хадар мильхама" (дословно - военная комната). Вот такой "ХАМАЛЬ", как на этом видео, в АОИ это военная комната батальонного уровня.

В бригадной комнате или дивизионной (а есть еще округ и корпуса, которые разворачиваются во время большой войны) таких плазменных панелей уже бывает десятки штук, а комнат несколько (одна для артиллерии, одна для медицины, одна для бпла и т.д.)

Цель таких военных комнат - обеспечить старшему командованию (от комбата и выше) беспрерывную картинку со ВСЕГО поля боя в режиме реального времени 24/7.

Мальчики и девочки за экранами (прошедшие отдельные курсы) собирают и агрегируют всю поступающую информацию, а офицеры штабного планирования, разведки, медицины и т.д. составляют, опираясь на эти данные, оптимальные и лучшие варианты действий.

А роль командующих (комбата, комбрига, комдива и выше) уже выбрать лучший из предложенных вариантов, скорректировать его и принять единственное и окончательное решение.

Все остальное время командир должен быть в поле, с бойцами, видеть обстановку и местность своими глазами. Засиживаться в "ХАМАЛЕ" считается за дурной тон. Таких офицеров называли (во время Второй мировой войны например) "командирами плазменных панелей" и над ними было принято подшучивать и стыдить их.
https://t.me/ToBeOr_Official/10580?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:10


Про "яйця незламності" хтось тут постив "заткнитесь, неначасі...".
Для наших головних союзників і донорів все на часі, то ж боротись з топ корупцією доведеться.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Надежда только на американцев.
За деньги своих налогоплательщиков они шкуру снимут.
Это прекрасная новость
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:24

  Investor_K написав:Данілов в інтервю заявив, що 23 січня на росії відбулися певні збори певних людей щодо подальшого розвитку подій.
Цікаво, про що мова?

Данілов мабуть читає Генерал СВР :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:29

  beee написав:Надежда только на американцев.
За деньги своих налогоплательщиков они шкуру снимут.
Это прекрасная новость

Что не смогли при предыдущем возможно получится при этом, если он вмешиваться не будет.
vitaliian
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  #<1 ... 3409341034113412
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